Alana Flores, influencer mexicana y pareja del futbolista Sebastián Cáceres, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales previo a su debut mundialista con Uruguay frente a Arabia Saudita.

“Llegó uno de los momentos más importantes de tu carrera si no es que el más. Disfrútalo y vívelo al máximo fofi, muchísimas felicidades por tu primer mundial” Alana Flores, influencer y pareja del futbolista Sebastián Cáceres

A través de Instagram, Alana Flores felicitó a Sebastián Cáceres -defensa del América-, por alcanzar uno de los momentos más importantes de su carrera y le pidió disfrutarlo al máximo.

Sebastían Cáceres, titular en la selección de Uruguay, buscará sumar sus primeros tres puntos en el Mundial 2026, mientras su pareja celebra orgullosa su participación en la justa internacional.

Alana Flores manda mensaje a Sebastián Cáceres. (captura)

Alana Flores felicita a Sebastián Cáceres por jugar su primer Mundial

Alana Flores siempre está al pendiente de su pareja, Sebastián Cáceres, por lo que le dedicó unas palabras cuando supo que el jugador del América representaría a la Selección de Uruguay en el Mundial 2026.

“Estamos a pocos días de que el mundo entero pueda ver tu talento y todo lo que te haz esforzado y trabajado durante toda tu vida, llegó uno de los momentos más importantes de tu carrera si no es que el más. Disfrútalo y vívelo al máximo fofi, muchísimas felicidades por tu primer mundial”, fueron las palabras de Alana Flores para Sebastián Cáceres.

Alana Flores dedica mensaje a Sebastián Cáceres por su debut en el Mundial 2026. (Alejandro Alfaro / QUINTO PARTIDO)

Sebastián Cáceres va por su primera victoria en el Mundial 2026

Hoy, el futbolista del América es titular con la Selección de Uruguay para enfrentar a Arabia Saudita en su debut del Mundial 2026.

Por lo que se espera que la pareja de Alana Flores tenga una destacada actuación y consiga los primeros tres puntos para su seleccion.