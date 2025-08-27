FC Copenhague y FC Basel se enfrentaron en el playoff de la Champions League, donde Rodrigo Huescas tuvo minutos con su equipo.

Con el objetivo de avanzar a la Champions League, FC Copenhague y FC Basel se midieron, pero el equipo de Rodrigo Huescas fue quien resultó ganador.

Con un global de 3-1, FC Copenhague se prepara para enfrentar a los mejores equipos europeos, lo que sin duda será todo un logro para Huescas.

FC Copenhague vs FC Basel: Rodrigo Huescas disputará la Champions League

Rodrigo Huescas ya puede tachar un objetivo más de su lista: llegar a la Champions League, y lo hará de la mano del FC Copenhague.

El defensa mexicano, Rodrigo Huescas, fue parte del once del FC Copenhague que logró cerrar con autoridad la eliminatoria rumbo a la Champions League ante el FC Basel.

El mexicano tuvo acción durante todo el encuentro y aportó desde su posición para mantener el control defensivo. Su presencia constante fue una muestra de confianza por parte del técnico en un escenario clave para las aspiraciones del club.

Ahora, con el boleto en mano, el reto será medirse en la fase de grupos contra rivales de mayor calibre. Para Huescas, será la oportunidad de mostrarse en un escenario al que pocos mexicanos logran llegar.

Las palabras de Rodrigo Huescas tras clasificar a la Champions League

Rodrigo Huescas habló con claridad después de conseguir el boleto a la Champions League con el FC Copenhague.

El mexicano, Rodrigo Huescas, reconoció que su aporte debe medirse en la cancha: “Soy consciente de que valen más las acciones que las palabras, hoy calificamos a la Champions League, era un objetivo muy grande cada quien puede tener su opinión”, señaló.

“Ya sabía lo que era Copenhague por eso cuando me dijeron para venir nunca lo dudé. Sabía que era un equipo grande y venía con la idea jugar Conference League pero con la ilusión de poder jugar la Champions”, destacando la importancia de la competición.

“Quiero poner el nombre de México en alto y dejarles en claro que también hay futbol de este lado" finalizó el defensa mexicano.