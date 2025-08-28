Que hable la suerte y la tecnología, el sorteo de la Champions League 2025-26 para definir los partidos de la fase de liga está por comenzar. 36 equipos conocerán a sus rivales en la primera etapa del campeonato continental.
El punto de partida está trazado: El Grimaldi Forum de Mónaco será sede del sorteo de la Champions League 2025-26 para definir los partidos de la fase de liga.
El sorteo de la Champions League 2025-26 iniciará a las 10:00 a.m. (tiempo del centro de México), y las opciones para seguir la transmisión serán variadas.
¿Dónde ver el sorteo para los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025-26?
El sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025-26 se realizará hoy jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco en punto de las 10:00 a.m. (tiempo del centro de México) y la transmisión estará a cargo de UEFA TV, Caliente TV, HBO MAX, FOX, Tubi y TNT.
Bombos para el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025-26
En el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025-26 habrá cuatro bombos con nueve equipos cada uno, y cada club conocerá a sus ocho rivales en eliminatorias de partido único, con cuatro juegos como local y cuatro como visitante.
Bombo 1:
- PSG
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern Múnich
- Liverpool
- Inter de Milán
- Chelsea
- Borussia Dortmund
- FC Barcelona
Bombo 2:
- Arsenal
- Bayer Leverkusen
- Atlético de Madrid
- Benfica
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Eintracht Frankfurt
- Brujas
Bombo 3:
- Tottenham
- PSV
- Ajax
- Napoli
- Sporting de Portugal
- Olympiacos
- Slavia Praga
- Bodo
- Olympique de Marsella
Bombo 4:
- Copenhague
- AS Mónaco
- Galatasaray
- Union SG
- Qarabag
- Athletic Club
- Newcastle
- Pafos
- Kairat