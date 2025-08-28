Que hable la suerte y la tecnología, el sorteo de la Champions League 2025-26 para definir los partidos de la fase de liga está por comenzar. 36 equipos conocerán a sus rivales en la primera etapa del campeonato continental.

El punto de partida está trazado: El Grimaldi Forum de Mónaco será sede del sorteo de la Champions League 2025-26 para definir los partidos de la fase de liga.

El sorteo de la Champions League 2025-26 iniciará a las 10:00 a.m. (tiempo del centro de México), y las opciones para seguir la transmisión serán variadas.

¿Dónde ver el sorteo para los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025-26?

El sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025-26 se realizará hoy jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco en punto de las 10:00 a.m. (tiempo del centro de México) y la transmisión estará a cargo de UEFA TV, Caliente TV, HBO MAX, FOX, Tubi y TNT.

#UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/mmMny3Qh4r — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

Bombos para el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025-26

En el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025-26 habrá cuatro bombos con nueve equipos cada uno, y cada club conocerá a sus ocho rivales en eliminatorias de partido único, con cuatro juegos como local y cuatro como visitante.

Bombo 1:

PSG

Real Madrid

Manchester City

Bayern Múnich

Liverpool

Inter de Milán

Chelsea

Borussia Dortmund

FC Barcelona

Bombo 2:

Arsenal

Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid

Benfica

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Frankfurt

Brujas

Bombo 3:

Tottenham

PSV

Ajax

Napoli

Sporting de Portugal

Olympiacos

Slavia Praga

Bodo

Olympique de Marsella

Bombo 4: