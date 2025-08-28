Que hable la suerte y la tecnología, el sorteo de la Champions League 2025-26 para definir los partidos de la fase de liga está por comenzar. 36 equipos conocerán a sus rivales en la primera etapa del campeonato continental.

El punto de partida está trazado: El Grimaldi Forum de Mónaco será sede del sorteo de la Champions League 2025-26 para definir los partidos de la fase de liga.

El sorteo de la Champions League 2025-26 iniciará a las 10:00 a.m. (tiempo del centro de México), y las opciones para seguir la transmisión serán variadas.

¿Dónde ver el sorteo para los partidos de la fase de liga de la Champions League 2025-26?

El sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025-26 se realizará hoy jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco en punto de las 10:00 a.m. (tiempo del centro de México) y la transmisión estará a cargo de UEFA TV, Caliente TV, HBO MAX, FOX, Tubi y TNT.

Bombos para el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025-26

En el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025-26 habrá cuatro bombos con nueve equipos cada uno, y cada club conocerá a sus ocho rivales en eliminatorias de partido único, con cuatro juegos como local y cuatro como visitante.

Bombo 1:

  • PSG
  • Real Madrid
  • Manchester City
  • Bayern Múnich
  • Liverpool
  • Inter de Milán
  • Chelsea
  • Borussia Dortmund
  • FC Barcelona

Bombo 2:

  • Arsenal
  • Bayer Leverkusen
  • Atlético de Madrid
  • Benfica
  • Atalanta
  • Villarreal
  • Juventus
  • Eintracht Frankfurt
  • Brujas

Bombo 3:

  • Tottenham
  • PSV
  • Ajax
  • Napoli
  • Sporting de Portugal
  • Olympiacos
  • Slavia Praga
  • Bodo
  • Olympique de Marsella

Bombo 4:

  • Copenhague
  • AS Mónaco
  • Galatasaray
  • Union SG
  • Qarabag
  • Athletic Club
  • Newcastle
  • Pafos
  • Kairat