Con las clasificaciones de Copenhague, Benfica y Brujas han quedado definidos cuáles serán los equipos que competirán en la edición 2025/26 de la Champions League así como los bombos en los que serán sorteados.

Esta será la segunda ocasión en la que la Champions League se dispute en el formato de liga en su primera fase, es decir, habrá una tabla general y los equipos que acumulen más puntos avanzan a la fase de eliminación directa.

PSG llega como vigente campeón y claro favorito para volver a levantar el trofeo, aunque otros equipos como FC Barcelona, Bayern Múnich, Real Madrid y Liverpool también parten con buenas posibilidades de añadir una ‘Orejona’ a sus vitrinas.

Luis Enrique con PSG. (Thomas Padilla / AP)

Equipos clasificados y bombos para el sorteo de la Champions League 2025/26

El Grimaldi Forum de Mónaco en Francia será la sede del sorteo para definir los partidos que tendremos en la fase de liga de la Champions League este jueves de 28 de agosto, mientras que el torneo comenzará el martes 16 de septiembre.

Los equipos clasificados a la fase de liga de la Champions League están divididos en cuatro bombos, siendo el primero donde están los equipos de mayor renombre en Europa y el cuarto donde están los que menos posibilidades tienen de avanzar a la siguiente fase.

Bombo 1:

PSG

Real Madrid

Manchester City

Bayern Múnich

Liverpool

Inter de Milán

Chelsea

Borussia Dortmund

FC Barcelona

Bombo 2:

Arsenal

Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid

Benfica

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Frankfurt

Brujas

Bombo 3:

Tottenham

PSV

Ajax

Napoli

Sporting de Portugal

Olympiacos

Slavia Praga

Bodo

Olympique de Marsella

Bombo 4:

Copenhague

AS Mónaco

Galatasaray

Union SG

Qarabag

Athletic Club

Newcastle

Pafos

Kairat

Equipos que quedaron fuera de la Champions League en los playoffs

Algunos de los equipos que no alcanzaron a meterse a la Champions League debido a que perdieron su cruce en la ronda de playoffs, de la cual Copenhague, Benfica y Club Brujas salieron avantes.

Algunos equipos históricos del viejo continente como Feyenoord, Celtic, Rangers, Fenerbahçe y el Niza se quedaron en el camino en las clasificatorias, por lo que jugarán Europa League esta temporada.