La plataforma de Caliente TV, que ahora pertenece a Tubi, reveló que subirá de precio su suscripción a partir del mes de octubre, por lo que los aficionados al futbol tendrán que pagar más si quieren ver las competiciones deportivas en México.

Fue a través de un comunicado que se informó que Caliente TV hará un ajuste en sus precios con el objetivo de ofrecer una mayor experiencia en el contenido deportivo que ofrecen, por lo que se aplicará un ajuste en la facturación a partir de octubre.

“Este ajuste se aplicará automáticamente en tu método de pago registrado, comenzando con tu ciclo de facturación en octubre”, informó Caliente TV a sus suscriptores de la plataforma.

¿Cuál será el nuevo precio de Caliente TV a partir de octubre?

La plataforma de Caliente TV informó que iniciando octubre la suscripción pasará de 115 pesos mexicanos a 175 pesos y no será necesario que los usuarios se suscriban de nuevo.

“Este cambio nos permitirá ofrecerte una experiencia con mayor contenido deportivo”, se lee en el documento enviado a los suscriptores de Caliente TV.

Pese a ello, la plataforma indicó que en la actual temporada 2025-2026 los usuarios podrán seguir disfrutando de los más de mil 400 partidos, incluyendo los grandes torneos de Europa como la Premier League, UEFA Champions League, Ligue 1, así como la Concachampions y la Liga MX.

Cabe mencionar que anteriormente Caliente TV era gratis, pero tras la compra de Tubi, que pertenece a Fox Corporation, la plataforma comenzó a cobrar para ver todo el contenido deportivo que ofrece la aplicación.

¿Qué contenido deportivo se puede ver en Caliente TV?

Las ligas y competiciones deportivas que se pueden ver por Caliente TV son las siguientes: