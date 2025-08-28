Luego de un verano de pesadilla para los clubes de la Liga MX en la Leagues Cup 2025, el torneo está por terminar y la final tendrá como protagonistas a dos clubes de la MLS; aquí te contamos quiénes serán los protagonistas, cuándo y dónde se jugará.

La Leagues Cup 2025 está en la recta final, desde los cuartos de final se despidieron los clubes de la Liga MX, por lo que desde semifinales se convirtió en una extensión de la MLS.

Por un lado se jugó el LA Galaxy vs Seattle Sounders, los vigentes campeones de la MLS no pudieron ante el Seattle Sounders y cayeron por marcador de 0-2 con goles de Pedro de la Vega y Osaze De Rosario.

En la otra llave, Lionel Messi y el Inter Miami se impusieron por 3-1 al Orlando City. El astro argentino comandó la victoria con un espectacular doblete, mientras que Talasco Segovia puso el 3-1 definitivo; el encargado de hacer el descuento para los visitantes fue Marco Pasallic en el tiempo de compensación de la primera mitad.

Seattle Sounders vs Inter Miami: la final por el título de la Leagues Cup 2025

Luego de la penosa actuación de los clubes de la Liga MX, la final de la Leagues Cup 2025 se definirá entre el Seattle Sounders y el Inter Miami de Lionel Messi. El encuentro se celebrará en el Lumen Fiel este fin de semana.

Seattle Sounders buscará sorprender al Inter Miami, que ya tiene en sus vitrinas un título de la Leagues Cup. En 2023, el equipo de Lionel Messi sorprendió al Nashville y se hizo con el campeonato.

La final Seattle Sounders vs Inter Miami se disputará el domingo 31 de agosto en el Lumen Field, por lo que Messi será visitante.

Partido: Seattle Sounders vs Inter Miami

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 6:00 p.m. (tiempo del centro de México)

Sede: Lumen Field

Transmisión: MLS Pass Season por Apple TV

Final de la Leagues Cup 2025: Lionel Messi va por su título número 47

Lionel Messi tiene en la mira un nuevo récord, pues si Inter Miami vence al Seattle Sounders y se corona campeón de la Leagues Cup 2025, e argentino levantará su título número 47, un hito en la historia del futbol.