A partir del Mundial 2026, los jugadores que se tapen la boca para ocultar insultos discriminatorios en situaciones de confrontación con otro futbolista, recibirán una tarjeta roja.

La International Football Association Board (IFAB) aprobó la medida que será aplicada en el Mundial 2026.

¿Por qué se aprobó la medida contra los jugadores que se tapan la boca para insultar?

En el Mundial 2026 cualquier jugador que se tape la boca en una situación de confrontación con un oponente ocultando insultos discriminatorios podrá ser sancionado con tarjeta roja.

Esta medida fue aprobada a partir de un hecho de impacto internacional en la que estuvo afectado Vinícius Jr.

La acción en la que el jugador argentino Gianluca Prestianni, se tapó la boca e insultó a Vinícius Jr. en un partido de la Champions League 2026, precipitó la aprobación de la medida que sancionará con roja a quien lo haga.

En una reunión celebrada en Vancouver, Canadá, la IFAB aprobó por unanimidad la enmienda a los estatutos propuestas por la FIFA para abordar las conductas discriminatorias e inapropiadas.

Tal como se acordó en la Asamblea General Anual (AGA) de la IFAB en febrero , es una decisión resultado de exhaustivas consultas dirigidas por la FIFA con todas las partes interesadas.

Gianluca Prestianni y Vinícius Jr, (Pedro Rocha / AP)

Jugadores que abandonen la cancha como protesta contra el árbitro recibirán tarjeta roja

La IFAB aprobó también la regla que sanciona con tarjeta roja a jugadores que abandonen la cancha en protesta por la decisión del árbitro.

Ahora, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que realice esa acción.