Los partidos de ida de los playoffs de la Champions League 2026 quedaron atrás, y los equipos se alistan para la vuelta que se jugará el martes 24 y miércoles 25 de febrero.

Aunque hay un par de series prácticamente decididas, la realidad es que los partidos de vuelta se perfilan para ser muy disputados en busca del pase a octavos de final de la Champions League 2026.

Así se jugará la vuelta de playoffs de la Champions League 2026:

Martes 24 de febrero

Atlético de Madrid vs Brujas

Newcastle vs Qarabag

Bayer Leverkusen vs Olympiacos

Inter de Milán vs Bodo Glimt

Miércoles 25 de febrero

Atalanta vs Borussia Dortmuns

Juventus vs Galatasaray

PSG vs Mónaco

Real Madrid vs Benfica

Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. del Real Madrid. (Pedro Rocha / AP)

¿Cómo quedaron los partidos de ida de los playoffs de la Champions League 2026?

Con la atención puesta por varias razones en el partido Benfica vs Real Madrid, se consumó la jornada de ida de los playoffs de la Champions League 2026.

Real Madrid salió con ventaja de 1-0 de la cancha del Benfica, con todo a favor para sellar su pase a la siguiente ronda en el Estadio Bernabéu.

Las dos series que lucen casi resultas son las que protagonizan Juventus vs Galatasaray, pero sobre todo la que aventaja Newcastle 6-1 Qarabag.

Estos son los resultados de todos los partido de ida de los playoffs de la Champions League 2026:

Galatasaray 5-2 Juventus

Mónaco 2-3 PSG

Benfica 0-1 Real Madrid

Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

Qarabag 1-6 Newcastle

Olympiacos 0- 2 Bayer Leverkusen

Bodo Glimt 1-1 Inter de Milán

Brujas 2-2 Atlético de Madrid

Real Madrid en Champions League (Armando Franca / AP)

Criterios de desempate en los playoffs de la Champions League 2026

En los playoffs de la Champions League 2026, los goles marcados dejaron de tener relevancia al momento de desempatar una eliminatoria.

Estos son los criterios de desempate en los playoffs de la Champions League 2026: