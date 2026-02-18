Los partidos de ida de los playoffs de la Champions League 2026 quedaron atrás, y los equipos se alistan para la vuelta que se jugará el martes 24 y miércoles 25 de febrero.
Aunque hay un par de series prácticamente decididas, la realidad es que los partidos de vuelta se perfilan para ser muy disputados en busca del pase a octavos de final de la Champions League 2026.
Así se jugará la vuelta de playoffs de la Champions League 2026:
Martes 24 de febrero
- Atlético de Madrid vs Brujas
- Newcastle vs Qarabag
- Bayer Leverkusen vs Olympiacos
- Inter de Milán vs Bodo Glimt
Miércoles 25 de febrero
- Atalanta vs Borussia Dortmuns
- Juventus vs Galatasaray
- PSG vs Mónaco
- Real Madrid vs Benfica
¿Cómo quedaron los partidos de ida de los playoffs de la Champions League 2026?
Con la atención puesta por varias razones en el partido Benfica vs Real Madrid, se consumó la jornada de ida de los playoffs de la Champions League 2026.
Real Madrid salió con ventaja de 1-0 de la cancha del Benfica, con todo a favor para sellar su pase a la siguiente ronda en el Estadio Bernabéu.
Las dos series que lucen casi resultas son las que protagonizan Juventus vs Galatasaray, pero sobre todo la que aventaja Newcastle 6-1 Qarabag.
Estos son los resultados de todos los partido de ida de los playoffs de la Champions League 2026:
- Galatasaray 5-2 Juventus
- Mónaco 2-3 PSG
- Benfica 0-1 Real Madrid
- Borussia Dortmund 2-0 Atalanta
- Qarabag 1-6 Newcastle
- Olympiacos 0- 2 Bayer Leverkusen
- Bodo Glimt 1-1 Inter de Milán
- Brujas 2-2 Atlético de Madrid
Criterios de desempate en los playoffs de la Champions League 2026
En los playoffs de la Champions League 2026, los goles marcados dejaron de tener relevancia al momento de desempatar una eliminatoria.
Estos son los criterios de desempate en los playoffs de la Champions League 2026:
- Si la eliminatoria termina empatada tras los 180 minutos de los partidos de ida y vuelta, se juega una prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15 minutos).
- Si el empate persiste después de la prórroga, el ganador se decide en una tanda de penaltis.