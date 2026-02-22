Real Madrid vs Benfica: ¿Cuándo y dónde ver la vuelta de playoffs de la Champions League?

La vuelta de los playoffs de la Champions League enfrentan al Real Madrid vs Benfica, el miércoles 25 de febrero.
- Partido: Real Madrid vs Benfica
- Fecha: Miércoles 25 de febrero
- Fase: Partido de vuelta de los playoffs
- Torneo: Champions League
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: Fox One/HBO Max
Real Madrid vs Benfica: Hora para ver la vuelta de playoffs en la Champions League
Los playoffs de la Champions League 2026 miden a Real Madrid vs Benfica, el miércoles 25 de febrero a las 14 horas.
Real Madrid vs Benfica: Canal para ver la vuelta de playoffs en la Champions League
Fox One o la plataforma de HBO Max transmitirá el partido Real Madrid vs Benfica, el miércoles de febrero a las 14 horas.
Deportes
Inter de Milán vs Bodo Glimt: Fecha, hora y dónde ver la vuelta de playoffs de la Champions League
Deportes
Bayer Leverkusen vs Olympiacos: A qué hora y dónde ver la vuelta de playoffs de la Champions League
Deportes
Atalanta vs Borussia Dortmund: Día, hora y canal para ver la vuelta de playoffs de la Champions League
Deportes
Newcastle vs Qarabag: ¿Cuándo y dónde ver la vuelta de playoffs de la Champions League?
Deportes
Atlético de Madrid vs Brujas: Día, hora y canal para ver la vuelta de playoffs de la Champions League
- Partido: Real Madrid vs Benfica
- Fecha: Miércoles 25 de febrero
- Fase: Partido de vuelta de los playoffs
- Torneo: Champions League
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: Fox One/HBO Max
¿Cómo llegan Real Madrid y Benfica a la vuelta de playoffs de la Champions League?
Real Madrid se enfrentó al Benfica en la ida de los playoffs de la Champions League el pasado 17 de febrero, el cuál terminó con marcador 1-0 a favor de los merengues.
Tanto Real Madrid como Benfica deberán imponerse en la vuelta de playoffs de la Champions League si quieren avanzar a los octavos de final.