La vuelta de los playoffs de la Champions League enfrentan al Real Madrid vs Benfica, el miércoles 25 de febrero.

Partido: Real Madrid vs Benfica

Fecha: Miércoles 25 de febrero

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: Fox One/HBO Max

Real Madrid vs Benfica: Hora para ver la vuelta de playoffs en la Champions League

Los playoffs de la Champions League 2026 miden a Real Madrid vs Benfica, el miércoles 25 de febrero a las 14 horas.

Real Madrid vs Benfica: Canal para ver la vuelta de playoffs en la Champions League

Fox One o la plataforma de HBO Max transmitirá el partido Real Madrid vs Benfica, el miércoles de febrero a las 14 horas.

Partido: Real Madrid vs Benfica

Fecha: Miércoles 25 de febrero

Fase: Partido de vuelta de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: Fox One/HBO Max

Real Madrid vs Benfica: ¿Cuándo y dónde ver la vuelta de playoffs de la Champions League? (Pedro Rocha / AP)

¿Cómo llegan Real Madrid y Benfica a la vuelta de playoffs de la Champions League?

Real Madrid se enfrentó al Benfica en la ida de los playoffs de la Champions League el pasado 17 de febrero, el cuál terminó con marcador 1-0 a favor de los merengues.

Tanto Real Madrid como Benfica deberán imponerse en la vuelta de playoffs de la Champions League si quieren avanzar a los octavos de final.