Kosovo vs Turquía se juegan el pase al Mundial 2026 el martes 31 de marzo a las 12:45 horas con transmisión por confirmar en México.
- Partido: Kosovo vs Turquía
- Fase: Final repechaje europeo Mundial 2026
- Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
- Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadiumi Fadil Vokrri
- Transmisión: SKY Sports
Kosovo vs Turquía: A qué hora ver el partido del repechaje del Mundial 2026
El martes 31 de marzo de 2026 será el partido de repechaje europeo Kosovo vs Turquía, a partir de las 12:45 horas.
Kosovo vs Turquía: ¿Dónde ver el partido del repechaje del Mundial 2026?
El partido Kosovo vs Turquía será transmitido a través de la señal de SKY Sports.
- Partido: Kosovo vs Turquía
- Fase: Final repechaje europeo Mundial 2026
- Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
- Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadiumi Fadil Vokrri
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegaron Kosovo y Turquía a la final del repechaje del Mundial 2026?
Kosovo derrotó 4-3 a Eslovaquia en las semifinales del repechaje europeo del Mundial 2026.
Mientras que Turquía venció 1-0 a Rumania para avanzar a la final del repechaje y tratar de conseguir su boleto al Mundial 2026.
Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026
El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.
Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputaron semifinales y habrá una final a partido único.
Kosovo y Turquía compartieron ruta con las selecciones de Eslovaquia y Rumania.