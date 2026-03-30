Kosovo vs Turquía se enfrentan en la final del repechaje de la UEFA en busca de un boleto para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Turquía 3-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.

Kosovo vs Turquía: Pronóstico del partido del repechaje para el Mundial 2026

El pronóstico del partido Kosovo vs Turquía es 3-1 a favor de los turcos.

Pronóstico: Kosovo 1-3 Turquía

Kosovo vs Turquía: Posibles alineaciones del partido del repechaje para el Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Chequia vs Dinamarca, correspondiente a las semifinales del repechaje del Mundial 2026 .

Kosovo

Portero: Arijanet Muric

Defensores: Lumbardh Dellova, Albian Hajdari y Mergim Vojvoda

Mediocampistas: Florent Hadergjonaj y Veldin Hodza

Delanteros: Florent Muslija, Milot Rashica, Fisnik Asllani, Vedat Muriqi y Albion Rrahmani

Turquía

Portero: Uğurcan Çakır

Defensores: Mert Muldur, Abdulkerim Bardakci, Samet Akaydin y Ferdi Kadioglu

Mediocampistas: İsmail Yüksek, Hakan Calhanoglu y Arda Güler

Delanteros: Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu y Oğuz Aydin

Kosovo elimina a Eslovaquia y enfrentará a Turquía por un boleto al Mundial 2026. (Denes Erdos / AP)

Kosovo vs Turquía: A qué hora y dónde ver el partido del repechaje para el Mundial 2026

Kosovo vs Turquía se juegan el pase al Mundial 2026 el martes 31 de marzo a las 12:45 horas con transmisión por confirmar en México.

Partido: Kosovo vs Turquía

Fase: Final repechaje europeo Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadiumi Fadil Vokrri

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegaron Kosovo y Turquía a la final del repechaje del Mundial 2026?

Kosovo derrotó 4-3 a Eslovaquia en las semifinales del repechaje europeo del Mundial 2026.

Mientras que Turquía venció 1-0 a Rumania para avanzar a la final del repechaje y tratar de conseguir su boleto al Mundial 2026.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputaron semifinales y habrá una final a partido único.

Kosovo y Turquía compartieron ruta con las selecciones de Eslovaquia y Rumania.