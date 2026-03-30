Kosovo vs Turquía se enfrentan en la final del repechaje de la UEFA en busca de un boleto para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Turquía 3-1. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.

Kosovo vs Turquía: Pronóstico del partido del repechaje para el Mundial 2026

El pronóstico del partido Kosovo vs Turquía es 3-1 a favor de los turcos.

  • Pronóstico: Kosovo 1-3 Turquía

Kosovo vs Turquía: Posibles alineaciones del partido del repechaje para el Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Chequia vs Dinamarca, correspondiente a las semifinales del repechaje del Mundial 2026.

Kosovo

  • Portero: Arijanet Muric
  • Defensores: Lumbardh Dellova, Albian Hajdari y Mergim Vojvoda
  • Mediocampistas: Florent Hadergjonaj y Veldin Hodza
  • Delanteros: Florent Muslija, Milot Rashica, Fisnik Asllani, Vedat Muriqi y Albion Rrahmani

Turquía

  • Portero: Uğurcan Çakır
  • Defensores: Mert Muldur, Abdulkerim Bardakci, Samet Akaydin y Ferdi Kadioglu
  • Mediocampistas: İsmail Yüksek, Hakan Calhanoglu y Arda Güler
  • Delanteros: Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu y Oğuz Aydin
Kosovo elimina a Eslovaquia y enfrentará a Turquía por un boleto al Mundial 2026.
Kosovo elimina a Eslovaquia y enfrentará a Turquía por un boleto al Mundial 2026. (Denes Erdos / AP)

Kosovo vs Turquía: A qué hora y dónde ver el partido del repechaje para el Mundial 2026

Kosovo vs Turquía se juegan el pase al Mundial 2026 el martes 31 de marzo a las 12:45 horas con transmisión por confirmar en México.

  • Partido: Kosovo vs Turquía
  • Fase: Final repechaje europeo Mundial 2026
  • Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
  • Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Stadiumi Fadil Vokrri
  • Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegaron Kosovo y Turquía a la final del repechaje del Mundial 2026?

Kosovo derrotó 4-3 a Eslovaquia en las semifinales del repechaje europeo del Mundial 2026.

Mientras que Turquía venció 1-0 a Rumania para avanzar a la final del repechaje y tratar de conseguir su boleto al Mundial 2026.

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputaron semifinales y habrá una final a partido único.

Kosovo y Turquía compartieron ruta con las selecciones de Eslovaquia y Rumania.

  • Los ganadores de cada ruta obtendrán su boleto al Mundial, mientras que los perdedores quedarán eliminados.