Como cada año hace unos días se dio a conocer la lista de los futbolistas mejores pagados de este 2025 en donde la gran sorpresa de dicho listado fue Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona.

A sus 18 años, Lamine Yamal sigue acumulando marcas personales en su carrera y reconocimientos que lo catapultan como uno de los mejores futbolistas jóvenes de la actualidad, ahora se metió en el Top-10 de mejores pagados.

En la lista también aparecen los astros, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, considerados por los aficionados como los mejores jugadores en la historia del futbol, aquí te contamos cuál es el orden del listado.

Revelan la lista de los futbolistas mejor pagados en 2025

El pasado jueves 16 de octubre la revista Forbes dio a conocer la lista de futbolistas mejores pagados de este 2025, listado que por sexta ocasión en la década lidera Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo percibirá alrededor de 280 millones de dólares en la temporada 2025-26, una cifra que lo sitúa en la cima de la lista de futbolistas mejor pagados del año, esto tras haber renovado contrato con el Al-Nassr de la Liga de Arabia Saudita.

La altísima cantidad del portugués pone una distancia considerable entre él y su rival de toda la vida, Lionel Messi del Inter Miami, quien ocupa el segundo lugar en dicho listado con 130 millones de dólares en ingresos totales proyectados por la revista.

Lamine Yamal es la gran sorpresa en la lista de futbolistas mejores pagados del 2025

Con 18 años, Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, se convierte en el primer español en ingresar al Top-10 de los jugadores mejor pagados de este año, de acuerdo con lo publicado por Forbes.

Además, no solo es el primer español en entrar a esta codiciada lista sino también el más joven en la historia de este ranking al ocupar el lugar 10 con 43 millones de dólares, cantidad que marca el nuevo mínimo en el Top-10.

Otro de los jóvenes que también aparece en el ranking es el futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham quien está en el lugar 9 a sus 22 años, con 49 millones de dólares.

Top-10 jugadores mejor pagados del 2025: