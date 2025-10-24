Lamine Yamal es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, mejor dicho el segundo. Sin embargo, también tiene una fama por hablar o ser egocéntrico. Esto lo ha demostrado, pues antes de El Clásico habló mal del Real Madrid.

El Clásico tendrá su primer duelo de la temporada en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid tendrá que mejorar mucho a lo mostrado al año pasado si no quiere ser goleado de nuevo, además de tener una estrategia para parar a Lamine Yamal.

Y es que el joven futbolista español si bien ha pecado de soberbio, lo ha demostrado en la cancha. Contra el Club Blanco tiene números muy interesantes en muy pocos partidos.

Este arranque de temporada no ha sido el mejor para el atacante del Barcelona, pues una lesión le ha impedido tener muchos minutos. También, se ha hablado más sobre lo que le ocurre fuera de la cancha, ya sea por su cumpleaños, o por su pareja.

Lamine Yamal hace polémica declaración que no gustarán nada a los fans del Madrid

Lamine Yamal además de ser jugador del FC Barcelona, es presidente de un equipo de la Kings League llamado La Capital. Este torneo lo organiza Ibail Llanos, que es aficionado del Real Madrid.

En las charlas que tienen previo a sus partidos, salió el tema de El Clásico. Ibai Llanos dijo que el Santiago Bernabéu es complicado, y Lamine Yamal le contestó que ya había marcado ahí.

Además, el atacante español comparó a Porcinos con el Real Madrid: "Sí, roban [en referencia a las decisiones arbitrales], se quejan, hacen cosas“.

Lamine Yamal has rattled the whole Real Madrid fanbase with one interview 😭😭pic.twitter.com/YNSHi7ndVa — Anabella💙❤️ (@AnabellaMarvy) October 24, 2025

Los números de Lamine Yamal contra el Real Madrid

“Puede ser”: Esa fue la contestación de Lamine Yamal a si el Barcelona puede volver a golear al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Hace un año así sucedió y el atacante fue protagonista.

La temporada pasada fue el boom de Lamine Yamal, en cuatro partidos contra el Real Madrid, marcó 3 goles y dio 2 asistencias. Tomando en cuenta los encuentros de LaLiga, Copa del Rey y Supercopa.