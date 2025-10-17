El futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, no termina de estar metido en polémicas pese a su gran desempeño dentro del campo de juego, pues ahora se reveló que la joya culé comenzará a cobrar por autógrafos, posible razón por la que se le ha visto alejarse de los fans.

De acuerdo con “Mundo Deportivo”, Lamine Yamal tomó la decisión de dejar de firmar autógrafos o jerseys con el objetivo de empezar a comercializarlos, pues el jugador del FC Barcelona habría recibido una oferta por parte de un sitio web para vender prendas y merchandising del joven futbolista.

El jugador del FC Barcelona se estaría planteando aceptar la oferta, lo que haría que dejara de firmar autógrafos a los aficionados blaugranas y únicamente podrían tomarse fotos con él, algo que sin lugar a dudas no lo podrán creer los fans de la nueva joya del futbol mundial.

¿Y la humildad? Lamine Yamal comenzará a cobrar por autógrafos y fans no lo pueden creer

La decisión de Lamine Yamal de aceptar dicha oferta afectaría también al FC Barcelona, pues el equipo culé necesita, en ocasiones, firmas por parte de sus jugadores para los compromisos del club.

De acuerdo con la fuente antes mencionada, el FC Barcelona estaría negociando con Lamine Yamal para tener acceso a un número determinado de autógrafos suyos para poder cumplir con sus compromisos.

De momento, la agencia de representación del futbolista español está negociando con la empresa para poder comercializar su ropa firmada: jerseys, tenis y otros complementos. Sin embargo, aún Lamine Yamal no toma una decisión, aunque la intención es cerrar el acuerdo lo antes posible.

¿Lamine Yamal tiene problemas en el FC Barcelona?

Además de los problemas fuera de cancha de Lamine Yamal, al parecer dentro del FC Barcelona también tendría conflictos con la plantilla, específicamente con el entrenador Hansi Flick.

Según varios rumores, el DT del FC Barcelona habría decidido dejar en la banca a Lamine Yamal en el partido contra el PSG de la Champions League y fue obligado a regresarlo a la titularidad, algo que ya fue desmentido por Hansi Flick.

“Me gustaría saber de dónde lo sacan. Es una tontería. Nunca, ni Deco ni la gente del club, me ha dicho nada. Confían mucho en mi trabajo y nunca me pedirían nada. Es una chorrada. No tengo nada que esconder. Si alguien ha dicho esto, miente, no es verdad”, aclaró el DT del FC Barcelona.