En inmediaciones del Estadio Mercedes-Benz en Atlanta, los aficionados empañaron el triunfo de Argentina frente a Inglaterra, ya que habrían terminado en agresiones.

De acuerdo con diversos videos compartidos en redes sociales, tras el partido de la semifinal del Mundial 2026, las tensiones —presentes desde el inicio— escalaron hasta los golpes.

Hasta el momento, se han mencionado al menos dos detenidos; sin embargo, las autoridades de Atlanta no han confirmado el número ni si hubo heridos por las agresiones.

Violencia en el Estadio Atlanta empaña triunfo de Argentina: aficionados terminan a los golpes

Medios reportaron y compartieron diversos videos de peleas y agresiones desatadas tras el silbatazo que marcó el pase de Argentina a la final del Mundial 2026.

En uno de dichos videos se observa a los aficionados argentinos agredir a un hincha inglés, momento que terminó con la intervención de otros presentes para separarlos.

Peleas entre aficionados empañan triunfo de Argentina en el Estadio Atlanta (Captura de pantalla)

Tras lograr zafarse, los argentinos corrieron a los ingleses, esto entre el júbilo de otros aficionados que brincaban por el marcador 2-1 a su favor.

Se ha mencionado que las agresiones derivaron de burlas de partes de los ingleses cuando mantenían la ventaja; sin embargo, tras la vuelta al marcador, se intercambiaron golpes.

Un segundo video muestra a los aficionados de Argentina lanzar mobiliario y objetos a los ingleses, por lo que las autoridades intervinieron y detuvieron a un hincha de la albiceleste.

Violencia en Estadio Atlanta tras semifinal termina en detención de 4 aficionados argentinos

Además de los videos con dos detenidos de Argentina, se suma la aprehensión violenta de dos hinchas más, también de la albiceleste.

El tercer video en el que se observa a los hinchas argentinos ser sometidos con uso de fuerza fue grabado previo al encuentro con Inglaterra.

Al igual que las agresiones postpartido, los aficionados protagonizaron una pelea por distintos clubes de Argentina, San Lorenzo y Huracán.