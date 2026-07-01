Gisella Buendía Pereira es una periodista deportiva ecuatoriana reconocida por su trayectoria en televisión y medios internacionales.

Especializada en futbol y análisis deportivo, ha trabajado en Teleamazonas como conductora del área deportiva, en ESPN Argentina como parte del equipo de cobertura y en DirecTV Sports como panelista del programa Puede pasar.

También participó en Deporte Total, uno de los espacios más importantes de la televisión ecuatoriana.

Su experiencia la ha consolidado como una de las voces más influyentes del periodismo deportivo en Ecuador.

¿Quién es Gisella Buendía?

Gisella Buendía Pereira es una periodista deportiva, conductora de televisión y presentadora ecuatoriana. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en medios nacionales e internacionales, donde se ha especializado en la cobertura de futbol y programas de análisis deportivo.

Su carrera la ha convertido en una de las periodistas deportivas más reconocidas de Ecuador, gracias a su participación en transmisiones, entrevistas y espacios informativos dedicados al deporte.

Gisella Buendía, periodista deportiva ecuatoriana. (@gisellabuendia/Instagram)

¿Qué edad tiene Gisella Buendía?

Las fuentes públicas consultadas indican que Gisella Buendía tiene 35 años.

¿Gisella Buendía tiene pareja?

Sí. Información publicada en 2025 señala que mantiene una relación de pareja, aunque ha preferido mantener su vida personal con un perfil discreto.

Gisella Buendía, periodista deportiva ecuatoriana. (@gisellabuendia/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Gisella Buendía?

No es posible determinar su signo zodiacal, ya que no existe una fecha de nacimiento confirmada en fuentes públicas confiables.

¿Gisella Buendía tiene hijos?

No hay información pública verificable que confirme que tenga hijos.

¿Qué estudió Gisella Buendía?

Gisella Buendía no ha hecho pública información sobre su formación académica, centrando su exposición pública en su trayectoria como periodista deportiva.

¿En qué ha trabajado Gisella Buendía?

Gisella Buendía es conocida por su trayectoria como periodista deportiva, principalmente en televisión, donde ha participado en coberturas futbolísticas y programas de análisis tanto en Ecuador como en Argentina.