Un trágico suceso ha sacudido el futbol africano, pues un jugador murió en pleno partido y, según los primeros informes, todo fue causado por tragarse una moneda.

El futbolista murió durante un partido correspondiente a la Segunda División de Burundi y la moneda tendría que ver con rituales de brujería.

El incidente ha generado gran conmoción entre clubes, jugadores y aficionados, quienes expresaron su pesar y apoyo a la familia del jugador.

Futbolista muere en pleno partido luego de tragarse una moneda

Igiraneza Aimé Guéric fue el futbolista que murió en pleno partido y que ha generado consternación en la Liga de Burundi en África.

El suceso ocurrió durante el encuentro entre Les Guêpiers du Lac y LLB Amasipiri Never Give Up en el Centro Técnico Nacional de Ngagara, cuando el jugador sufrió un episodio de asfixia tras ingerir aparentemente una moneda.

La prensa local y medios internacionales han recogido testimonios de compañeros de Guéric que apuntan a que la moneda podría estar vinculada a un “gris-gris”, un amuleto utilizado en ritos de brujería o superstición, algo prohibido por las normas de la competición.

Autoridades de la liga y organismos locales han iniciado investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar si hubo factores externos que contribuyeron a la tragedia.

La Federación de Burundi lamentó la muerte de Igiraneza Aimé Guéric

La Federación de Futbol de Burundi expresó su pesar por la muerte de Igiraneza Aimé Guéric en un comunicado oficial.

“La Federación de Fútbol de Burundi (FFB) expresa su profunda tristeza por el fallecimiento inesperado del jugador Igiraneza Aimé Gueric, miembro del club Les Guêpiers du Lac”, mencionaron en su comunicado.

“A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos en el campo, el jugador lamentablemente falleció mientras era trasladado al hospital”, indicó la FFB, subrayando la magnitud de la tragedia ocurrida en pleno partido.

Finalmente, la Federación envió condolencias a todos los involucrados en el entorno del jugador: “En estos momentos dolorosos, la FFB transmite sus sinceras condolencias a la familia del jugador, al Club Les Guêpiers du Lac, así como a toda la familia del fútbol burundés. Que su alma descanse en paz”, concluyeron.