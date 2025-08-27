A poco más de un mes del trágico accidente en el que Diogo Jota y su hermano André Silva murieron, nuevamente el futbol está de luto, en esta ocasión en Sudamérica, por la muerte de un jugador en un percance vehicular.

Y es que, el pasado domingo 24 de agosto Marcos Olmedo, mediocampista ecuatoriano de 26 años de edad, murió tras chocar a bordo de su vehículo en Quinindé en la provincia de Esmeraldas de Ecuador.

De acuerdo a informes preliminares, el futbolista ecuatoriano se habría quedado dormido al volante previo al momento del impacto. Además de él, otras dos personas murieron en el accidente.

Así fue el trágico accidente vehicular que tiene al futbol sudamericano de luto por la muerte de Marcos Olmedo

A través de redes sociales ha comenzado a circular el video en el que se muestra el trágico accidente de tránsito que tuvo como resultado la muerte de tres personas, entre quienes está Marcos Olmedo.

En el video se aprecia como un vehículo invade el carril opuesto y ambos se estrellan de frente, por lo que el impacto fue letal. También en internet se ha vuelto viral la imagen de uno de los vehículos destrozado tras al siniestro.

"Marcos Olmedo"



Porque en Quinindé, Esmeraldas, falleció trágicamente Marcos Olmedo, de 26 años, en un accidente de tránsito. Olmedo era jugador del Mushuc Runa y exfutbolista de El Nacional.#Accidente #ElNacional #MarcosOlmedo #MushucRuna @elnacionalec @ClubMushucRuna1 pic.twitter.com/M4vyxMXJ5X — ¿Por qué es tendencia Ecuador? (@Tendenciasx_ecu) August 24, 2025

Luego de que se confirmó la lamentable muerte de Marcos Olmedo, su equipo, el Mashuc Runa Sporting Club, así como su exequipo, Club Deportivo El Nacional, y la Conmebol, expresaron sus condolencias en un comunicado.

Descanse en Paz, MARCOS OLMEDO ⚫



Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera.



Su esfuerzo, entrega y amor por esta camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha… pic.twitter.com/4jGuu7BPsz — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) August 24, 2025

¿Quién era Marcos Olmedo? El futbolista ecuatoriano que murió en un trágico accidente

Marcos Olmedo era un futbolista ecuatoriano de 26 años de edad originario de Guayaquil y que se formó en la Sociedad Deportiva Aucas, donde pasó por las divisiones menores hasta debutar en primera división.

Luego de debutar en el Aucas, Marcos Olmedo pasó por el Club Deportivo América, el Club Deportivo Macará y la Liga Deportiva Universitaria de Quito hasta llegar al Club Deportivo El Nacional, donde ganó la Copa de Ecuador.

Apenas en junio de este año, el mediocampista ecuatoriano fue fichado por el Maschuc Runa Sporting Club, pero no pudo ni siquiera completar una temporada debido a su lamentable muerte.