El FC Barcelona volvió a la cancha ya como campeón de LaLiga en el 2026, y visitó a un Alavés urgido de puntos que sumó los 3 a su favor con victoria de 1-0.

Con una derrota estrenó el FC Barcelona su título, quedándose sin la posibilidad de alcanzar el récord de 100 puntos en LaLiga.

Marcador: Alavés 1-0 FC Barcelona

¿Cómo fue el Alavés vs FC Barcelona en la Jornada 36 de LaLiga?

Un partido complicado para el FC Barcelona fue el que sostuvo en la cancha del Alavés, equipo que se jugaba la permanencia en LaLiga.

Al final, la mayor necesidad y la natural relajación del FC Barcelona se combinaron para darle la victoria al cuadro local.

Así fue el gol del Alavés vs FC Barcelona:

Minuto 45+1′: Gol de Ibrahim Diabaté, quien aprovechó un recentro al área para mandar el balón al fondo de las redes del FC Barcelona, con el 1-0 del Alavés.

Alavés vs FC Barcelona (Miguel Oses / AP)

Así van FC Barcelona y Alavés tras la Jornada 36 de LaLiga

El Alavés llegó a 40 puntos en el lugar 15 de LaLiga después de 36 jornadas disputadas, con lo que ya logró la salvación de la categoría.

Real Oviedo, ya descendido, tiene 29 unidades y fue su carta de salvación del Alavés, que empezará a planear la siguiente temporada.

El FC Barcelona, por su parte, se quedó en 91 puntos, por lo que ya no podrá llegar a las 100 unidades en el torneo, pues solo quedan dos juegos de LaLiga.