Los deportes extremos cada vez tienen más auge, Lurrique Ferrari era un exponente de este espectáculo, pero lamentablemente murió en una acrobacia, que era parte de un show de Hot Wheels.

Sí, cientos de personas presenciaron el fallecimiento de Lurrique Ferrari, pues se encontraban en un show de Hot Wheels en un parque temático. Ya se pronunciaron al respecto.

Y es que el ser humano busca sus límites, pero en este tipo de actividades, un pequeño error es fatal. Aunque tengas años de experiencia como el piloto, nada está asegurado.

O para el que libra la muerte, tiene muchas probabilidades de quedar lesionado de manera muy grave. En este mundo el salto Base es el más peligroso, pues dejó 279 personas sin vida el último año.

Muere el piloto piloto Lurrique Ferrari al estrellarse contra una barda en el Hot Wheels Show

Este 23 de noviembre, se llevó a cabo el Hot Wheels Epic Show en un parque temático muy famoso de Brasil, específicamente en Penha, en la costa norte de Santa Catarina. Lurrique Ferrari hizo una de sus rutinas, pero algo salió mal.

En un momento, Lurrique Ferrari calculó mal un salto con su motocicleta, se pegó en su cabeza. Inmediatamente entraron los bomberos para ayudarlo, y lo llevaron al hospital.

Ya en la clínica lo operaron, no fue exitoso pues el traumatismo en su cabeza fue mortal: "En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Lurrique era admirado por su talento, dedicación y la pasión con la que desempeñaba su trabajo, y todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo lo extrañarán profundamente. El parque está brindando apoyo a la familia y ya inició sus protocolos internos para investigar las causas del accidente“, publicó el parque.

Vídeo do acidente que vitimou o piloto no Beto Carrero World hoje dia 23/11 no show Hot Wheels. Infelizmente o rapaz não resistiu pic.twitter.com/o9GwKotfln — Ed (@vedge11) November 24, 2025

¿Quién era Lurrique Ferrari? El piloto de Hotwheels que murió en pleno show

Lurrique Ferrari era un atleta extremo, nacido en Brasil, se dedicaba a dar espectáculos en el parque Beto Carrero.

No solo hacía de motos, también de carros y era famoso en su localidad. Tenía más de 50 mil seguidores en IG.