Una triste noticia se dio a conocer desde temprana hora este jueves 25 de diciembre toda vez que se confirmó el fallecimiento de Óscar Montiel, exjugador de Lobos BUAP que, con 28 años de edad, perdió la vida por causas naturales, según lo confirmado por su entorno cercano, además de que en su cuerpo no se hallaron indicios de violencia.

La muerte de Óscar Montiel provocó la consternación de familiares, seres queridos y personas cercanas al exjugador de Lobos BUAP, equipo con el cual estuvo durante un periodo entre el 2013 y 2018 con paso por la Tercera División, Segunda División y Liga Premier. Antes de eso, tuvo un paso por las divisiones inferiores de Puebla.

Vale mencionar que el hecho tomó de sorpresa a la familia futbolística debido a la corta edad de Montiel, lo que pone los reflectores hacia la fragilidad de la vida incluso en entornos de deportistas de alto rendimiento, como lo llegó a ser Óscar en su etapa como futbolista de Lobos BUAP en diferentes categorías.

El paso de Óscar Montiel por Lobos BUAP

Si bien, Óscar Montiel no llegó a debutar en Primera División, sí formó parte de una generación de futbolistas que ayudó al crecimiento de Lobos BUAP independientemente de que la escuadra de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no consiguiera su cometido consolidarse en el futbol mexicano.

Fue en el año 2012 cuando Óscar Montiel llegó a Lobos BUAP tras haber estado un año en las divisiones inferiores de Puebla, club del que formó parte en la categoría Sub-15. Después, se fue al equipo de Tercera División de los Licántropos, que fue donde tuvo mayor participación al jugar 51 partidos en dos años con ocho goles anotados.

En la Segunda División de Lobos BUAP, la participación de Óscar Montiel vino a menos. Fue un año en el que estuvo en esa categoría antes de pasar a la Liga Premier, donde nada más estuvo en cuatro partidos antes de poner fin a su etapa con el conjunto universitario. Después de eso, no volvió a estar registrado con ningún otro club afiliado a la Liga MX.

#13Deportes ⚫️ Fallece ex jugador del Lobos BUAP, Óscar Montiel a los 28 años.

El fútbol y el deporte poblano están de luto.

Expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos.



🕊️ Descanse en paz. pic.twitter.com/s3ot6nTzNb — Canal 13 Puebla (@Canal13Puebla) December 24, 2025

Sin mayores detalles sobre el fallecimiento de Óscar Montiel

Al momento de la publicación de esta nota, no se dieron a conocer mayores detalles sobre el fallecimiento de Óscar Montiel más que los dados por su entorno más cercano en el sentido de una muerte por causas naturales.

De igual forma, no hay detalles públicos relacionados con los servicios funerarios tras el fallecimiento de Óscar Montiel, exjugador de Lobos BUAP.