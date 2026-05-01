Espanyol vs Real Madrid juegan en la Jornada 34 de LaLiga: domingo 3 de mayo, 13 horas, transmisión por SKY Sports.

Partido: Espanyol vs Real Madrid

Fase: Jornada 34

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: RCDE Stadium

Transmisión: SKY Sports

Espanyol vs Real Madrid: Día para ver el partido de LaLiga

El domingo 3 de mayo de 2026 continúan la Jornada 34 de LaLiga con el partido Espanyol vs Real Madrid.

Espanyol vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 13 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Espanyol vs Real Madrid.

Espanyol vs Real Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Espanyol vs Real Madrid en la Jornada 34 de LaLiga.

Partido: Espanyol vs Real Madrid

Fase: Jornada 34

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: RCDE Stadium

Transmisión: SKY Sports

Espanyol vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 34 de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llega el Real Madrid a la Jornada 34 de LaLiga?

El Real Madrid llega a la Jornada 34 vs Espanyol como líder de LaLiga con 74 puntos, con una distancia de 11 puntos con el FC Barcelona.

Dicha diferencia se debe a que el Real Madrid ha dejado varios puntos en el camino a lo largo de la temporada 2025-2026, lo que ha provocado que se mantenga en el segundo lugar de la tabla general.

A ello, se le suma que ha tenido bajas importantes a lo largo del campeonato español, por lo que es casi imposible que logre ser campeón en LaLiga.