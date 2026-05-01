Espanyol vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 34 de LaLiga.

Espanyol vs Real Madrid juegan en la Jornada 34 de LaLiga: domingo 3 de mayo, 13 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Espanyol vs Real Madrid
- Fase: Jornada 34
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: RCDE Stadium
- Transmisión: SKY Sports
Espanyol vs Real Madrid: Día para ver el partido de LaLiga
El domingo 3 de mayo de 2026 continúan la Jornada 34 de LaLiga con el partido Espanyol vs Real Madrid.
Espanyol vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 13 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Espanyol vs Real Madrid.
Espanyol vs Real Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Espanyol vs Real Madrid en la Jornada 34 de LaLiga.
- Partido: Espanyol vs Real Madrid
- Fase: Jornada 34
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: RCDE Stadium
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega el Real Madrid a la Jornada 34 de LaLiga?
El Real Madrid llega a la Jornada 34 vs Espanyol como líder de LaLiga con 74 puntos, con una distancia de 11 puntos con el FC Barcelona.
Dicha diferencia se debe a que el Real Madrid ha dejado varios puntos en el camino a lo largo de la temporada 2025-2026, lo que ha provocado que se mantenga en el segundo lugar de la tabla general.
A ello, se le suma que ha tenido bajas importantes a lo largo del campeonato español, por lo que es casi imposible que logre ser campeón en LaLiga.