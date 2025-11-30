Un aficionado del América murió debido a que fue atropellado por un vehículo particular que invadió un carril confinado cuando se dirigía al Estadio Azulcrema para ver el partido de su equipo contra Rayados.

Con la esperanza de remontar la eliminatoria, América recibió este sábado a Rayados en el Estadio Azulcrema, luego de haber caído por dos goles a cero en el encuentro de ida en el Gigante de Acero.

Aunque las Águilas contaron con un inmueble abarrotado de su afición que los apoyó hasta el último momento contra Monterrey, lamentablemente un asiento se quedó vació, pues un fan no pudo llegar debido a que murió en un accidente vial.

Aficionado del América muere tras ser atropellado en Tultitlán; iba en camino al Estadio Azulcrema

A través de sus redes sociales, el periodista Jorge Becerril dio a conocer que una persona que portaba la playera del América murió luego de ser atropellado por un automóvil azul que invadió el carril del Mexibús.

Desafortunadamente, después se reveló que el aficionado del América iba en camino al Estadio Azulcrema para ver el partido contra Rayados, pero habrían hecho una parada en el Templo de la Santa Muerte en Tultitlán.

La víctima, un aficionado del América, se dirigía al partido con otros amigos, lamentablemente hicieron una parada en el Templo de la Santa Muerte, en #Tultitlán, cuando él fue atropellado y murió.



QEPD #Video 🎥👇🏽 https://t.co/DOEtCM9WVG pic.twitter.com/lcEBplSY54 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 29, 2025

Después de varias horas, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México retiró el cuerpo del aficionado azulcrema que se encontraba en la colonia Fuentes de Valle en la Vía José López Portillo.

Lo que se sabe del caso del aficionado del América atropellado en Tultitlán

De acuerdo a información compartida por La Prensa, el vehículo que atropelló al aficionado del América en el carril del Mexibús es un Volkswagen Jetta y el hombre tenía solamente 25 años de edad.

Con base en las investigaciones preliminares los policías informaron que el fan del América habría cruzado corriendo la calle cuando fue sorprendido por el automovilista que invadió el carril confinado.

Los usuarios del Mexibús habrían sido quienes pidieron auxilio pero cuando llegó la ambulancia de la Cruz Roja el fan de las Águilas ya estaba muerto. El Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y fue abierta una carpeta de investigación sobre el caso.