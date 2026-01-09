bandSarah Holcombe rompe el silencio tras la muerte de Gerson Leon, integrante de Banda MS, que murió sorpresivamente durante un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa, el 6 de enero.

Vía Instagram, la viuda de Gerson Leos, reveló que el tecladista de la Banda MS, se le manifestó cuando iba a recoger sus cenizas.

De acuerdo con Sarah Holcombe, de edad desconocida, una canción comenzó a sonar sin que ella la reprodujera, tomó la acción como una señal.

“Supe que eras tú, y yo también te amaré hasta morir”, escribió la cantante en la red social, espacio donde dijo encontrarse en “piloto automático” tras la muerte del padre de sus tres hijos.

“Me cae el 20 pero no me cae”, se sinceró y enseguida confesó que su esposo les hará mucho falta.

Gerson Leos y Sarah Holcombe tenían una relación sólida

Gerson Leos y Sarah Holcombe compartían la pasión por la música aunque en distinto género.

Gerson Leos, quien murió a los 36 años de edad, se inclinaba por la música regional mexicana mientras que Sarah Holcombe es fiel intérprete de ópera y música clásica.

La pareja tenía 15 años junta y tres hijos en común: Rebeca, Daniel y Jorge.

Gerson Leos y Sarah Holcombe (@sarahholcombedeleos / Instagram)

La pérdida ha impactado al mundo del espectáculo, pero sobre todo a sus seres queridos.

Integrantes de la Banda MS, colegas y fans agradecen su aporte a la industria musical, su viuda, por su parte, atesora su paso en su vida.

“Nos cuidaste, nos guiaste, nos enseñaste, nos amaste, sé que estás aquí con nosotros y nos vas a seguir guiando y cuidando. Gracias por tanto amor... Lloramos tu partida pero celebro tu vida amor. La disfrutaste y la gozaste al máximo solo como tú sabías” Sarah Holcombe

Con tristeza, pero segura de que los acompañará por siempre en una forma distinta, la soprano le da el último adiós:

“Extrañaré tanto no volver a verte ni escucharte tocar el piano, gracias por toda la música que llenaste en nuestro hogar. Te extrañaré por siempre. Te amo amor. Yo sé que me regalas tus fuerzas para yo seguir adelante y así será, tus hijos y yo estaremos bien y sé que tú estarás siempre con nosotros” Sarah Holcombe

Gerson Leos se le manifiesta a Sarah Holcombe (@sarahholcombedeleos / Instagram)

El 8 de enero concluyeron los servicios funerarios de Gerson Leos, por lo que su viuda agradeció a sus amigos y familia las atenciones hacía él.