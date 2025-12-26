A unos meses de enfrentar a México en el Mundial 2026, Sudáfrica sigue su participación en la Copa Africana. Revisa cómo quedó la selección que será el primer rival del Tri en el torneo de la FIFA.

Sudáfrica se midió con Egipto en la Jornada 2 de la Copa Africana el viernes 26 de diciembre.

Egipto vs Sudáfrica: ¿Cómo quedó el que será rival del México en el Mundial 2026?

Sudáfrica tuvo un buen debut en la Copa Africana al derrotar 2-1 a la Selección de Angola, en actividad del Grupo B de la competencia.

Egipto fue el segundo rival de Sudáfrica en el torneo, con el que el futuro contrincante de la Selección Mexicaa en el Mundial 2026, no tuvo un buen resultado.

Egipto ganó 1-0 a Sudáfrica, para tomar el liderato del Grup B de la Copa Africana con 6 puntos; el futuro rival de México se quedó 3 tres unidades.

Egipto 1-0 Sudáfrica | Jornada 2 Copa Africana

Egipto vs Sudafrica: ¿Cómo fue el resultado del rival de México en el Mundial 2026?

Sudáfrica se fue abajo en el marcador con Egipto en la Jornada 2 de la Copa Africana, gracias al gol de Mohamed Salah al minuto 45.

Sin embargo, casi al mismo tiempo, al 47, Mahamed Hany fue expulsado, dejando a Egipto con un futbolista menos para el segundo tiempo.

Pese a la superioridad numérica en la cancha, Sudáfrica fue incapaz de empatar el marcador y cargó con su primera derrota en la Copa Africana.

¿Cuándo vuelver a jugar Sudáfrica en la Copa Africana?

Sudáfrica, quien se prepara para ser rival de México en el Mundial 2026, volverá a jugar en la Copa Africana el lunes 29 de diciembre contra Zimbabue.

Será un partido decisivo para definir el futuro de Sudáfrica en la Copa Africana de naciones.

¿Cuándo juega México vs Sudáfrica en el Mundial 2026?

México vs Sudáfrica jugarán en la inauguración del Mundial 2026, el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Partido: México vs Sudáfrica

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Horario: Por confirmar

Sede: Estadio Ciudad de México

Transmisión: Canal 2, TUDN, ViX y Canal 7 (por confirmar)

México ha inaugurado el Mundial de la FIFA en cinco ediciones, y al ser coanfitrión de la edición 2026, volverá a tener ese honor.

La primera vez que México inauguró un Mundial fue en la edición que dio vida al torneo, realizada en 1930 con Uruguay como país sede.

México es amplio favorito para ganar a Sudáfrica, con el que empató en el partido inaugural del Mundial 2010.