Toluca vs Rayados se miden en el cierre de la Jornada 10 de la Liga MX; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

El partido Toluca vs Rayados es uno de los juegos programados el miércoles 24 de septiembre, en el cierre de la Jornada 10 de la Liga MX.

Toluca vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de Liga MX

Toluca vs Rayados es uno de los partidos más atractivos en la Jornada 10 de la Liga MX, y el pronóstico es que empatarán 2-2 en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de Liga MX

El Toluca saldrá con esta posible alineación a su cancha para recibir a Rayados, en la Jornada 10 de la Liga MX.

Luis García Diego Barbosa Antonio Briseño Federico Pereira Jesús Gallardo Framco Romero Marcel Ruiz Nicolás Castro Jesús Angulo Alexis Vega Paulinho

Rayados de Monterrey pondrá esta posible alineación en la cancha de Toluca:

Santiago Melé Ricardo Chávez Víctor Guzmán Sergio Ramos Gerardo Arteaga Jorge Rodríguez Fidel Ambriz Sergio Canales Oliver Torres Lucas Ocampos Germán Berterame

Toluca vs Rayados: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Toluca vs Rayados se miden en la Jornada 10 de la Liga MX, en partido que inicia a las 20:10 horas, tiempo del centro de México.

Las señales del Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Toluca vs Rayados, en la Jornada 10 de la Liga MX.

Partido: Toluca vs Rayados

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 24 de septiembre de 2025

Horario: 20:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegan Toluca y Rayados a la Jornada 10 de la Liga MX?

El Toluca llega al partido contra Rayados después de golear como visitante a Chivas, partido que terminó 3-0 a favor de los Choriceros.

Con 19 puntos, el Toluca de Antonio Mohamed es tercer lugar de la Liga MX, abajo de Cruz Azul y Rayados.

Rayados, rival del Toluca en la Jornada 10 de la Liga MX, dejó ir una ventaja de dos goles ante el América, partido que terminó con empate a dos goles.

La igualada en casa le quitó a Rayados el liderato de la Liga MX, pues al sumar 22 puntos es superado por el Cruz Azul, que presume 23 unidades.