FC Juárez vs Pumas se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga MX; te compartimos la fecha, horario y dónde ver el partido de los felinos.

Después de cumplirse 9 jornadas de la Liga MX, Pumas ha logrado cierta estabilidad que lo tiene en una buena posición.

FC Juárez vs Pumas: Fecha del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

El FC Juárez recibe a Pumas en la Jornada 10 de la Liga MX, partido programado para jugarse el martes 23 de septiembre de 2025.

FC Juárez vs Pumas: Horario del partido de la Jornada 10 de la Liga MX

A las 21 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido FC Juárez vs Pumas, en la continuación de la Jornada 10 de la Liga MX.

FC Juárez vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX?

La plataforma Caliente TV y Azteca Deportes transmitirán el partido FC Juárez vs Pumas, el martes 23 de septiembre.

Partido: FC Juárez vs Pumas

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Fecha: Martes 23 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Benito Juárez

Transmisión: Caliente TV y Azteca Deportes

¿Cómo llega Pumas a la Jornada 10 de la Liga MX?

Pumas empató 1-1 con Tigres en la Jornada 9 de la Liga MX, un partido en el que había hecho lo necesario para ganar, pero su falta de contundencia se lo impidió.

Con el punto ganado en su cancha, Pumas se ubicó en el séptimo lugar de la Liga MX, con 13 puntos.

Pumas no contará con Jorge Ruvalcaba debido a que sumó su quinta tarjeta amarilla en el partido contra Tigres, y será suspendido un juego.

¿Cómo quedó FC Juárez en la Jornada 9 de la Liga MX ?

El FC Juárez, rival de Pumas en la Jornada 9 de la Liga MX, enfrentó al Cruz Azul partido que perdió con marcador de 2-3 en la Ciudad de México.

Con la derrota en la Jornada 9, el FC Juárez se estancó en 12 puntos, que lo mantienen en zona de clasificación en la Liga MX.

Con ese puntaje, el FC Juárez ocupa el noven lugar en el Apertura 2025 de la Liga MX.