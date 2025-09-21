La Jornada 10 de la Liga MX continúa con el partido Tigres vs Atlas en cancha regia; te decimos cuándo y dónde ver el partido.

Tigres no ha logrado el mejor funcionamiento en lo que va del Apertura 2025, y ante Atlas necesita sumar los tres puntos.

Tigres vs Atlas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX?

El miércoles 24 de septiembre se enfrentan Tigres vs Atlas, en la continuación de la Jornada 10 de la Liga MX.

Cinco partidos se jugarán el miércoles 24 de septiembre, como parte de la Jornada 10 de la Liga MX, siendo el Tigres vs Atlas el segundo en iniciar.

Tigres vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX?

Las señales de Caliente TV y Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs Atlas, en la Jornada 10 de la Liga MX.

El partido Tigres vs Atlas está programado a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Tigres vs Atlas

Fase: Jornada 10 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 24 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Caliente TV y Canal 7

¿Cómo va Tigres en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 10?

Tigres empató 1-1 con Pumas en la cancha del Olímpico Universitario, en la Jornada 10 de la Liga MX.

Con 16 puntos, Tigres ocupa el sexto lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente a los Rojinegros del Atlas.

Las posibilidades de sumar los tres puntos en la Jornada 10 de la Liga MX son importantes para Tigres, aunque Atlas intentará sorprender al equipo de Guido Pizarro.

¿Cómo va el Atlas en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a su partido vs Tigres?

El Atlas suma apenas 7 puntos en la zona más baja del Apertura 2025 de la Liga MX, sólo por arriba del colero Puebla, así que los Rojinegros necesitan sumar en la Jornada 10 vs Tigres.

En la Jornada 9 de la Liga MX, Atlas sumó un punto en la cancha del Mazatlán, con el que igualó 1-1.