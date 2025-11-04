FC Juárez vs Tigres chocan en los cuartos de final de la Liga MX Femenil; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de las Amazonas.

Después de cumplirse el calendario regular de la Liga MX Femenil, Tigres arranca como una de las escuadras favoritas al campeonato, y su primer rival en ese camino será el FC Juárez.

FC Juárez vs Tigres: Fecha para ver los cuartos de final de Liga MX Femenil

FC Juárez recibe a Tigres en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, partido programado para jugarse el jueves 6 de noviembre de 2025.

FC Juárez vs Tigres: Horario para ver los cuartos de final de Liga MX Femenil

A las 18:30 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido FC Juárez vs Tigres, en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

FC Juárez vs Tigres: Canal para ver los cuartos de final de Liga MX Femenil

La plataforma Tubi transmitirá el partido de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, FC Juárez vs Tigres.

Partido: FC Juárez vs Tigres

Fase: Ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil

Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Tubi

¿Cómo llegó FC Juárez a los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Las Bravas del FC Juárez llegaron a los cuartos de final de la Liga MX Femenil, luego de quedar en el octavo lugar general del Apertura 2025.

Con 27 puntos, la escuadra del FC Juárez empató con León en unidades, pero su mejor diferencia de goles le dio el pase a los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

¿Cómo calificó Tigres a los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Tigres calificó a los cuartos de final de la Liga MX Femenil como la mejor escuadra del torneo Apertura 2025 con 42 puntos.

Aunque Pachuca sumó las mismas unidades que Tigres, la mejor diferencia de goles de las Amazonas les dio el liderato del Apertura 2025.