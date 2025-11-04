Rayadas vs América Femenil chocan en uno de las series más atractivas de los cuartos de final de la Liga MX Femenil; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Dos de las escuadras más ganadoras de la Liga MX Femenil, Rayadas y América, continuarán con los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs América Femenil se miden el jueves 6 de noviembre

El partido Rayadas vs América Femenil en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, inicia a las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

Las plataformas ViX, Canal de la Liga MX Femenil y el Canal 9 transmitirán el partido de cuartos de final, Rayadas vs América Femenil.

Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025

¿Cómo llegó Rayadas a los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Rayadas tuvo un buen cierre en el Apertura 2025, funcionamiento que le alcanzó para quedar en quinto lugar de la Liga MX Femenil, de cara a los cuartos de final vs América Femenil.

Con 32 puntos, Rayadas se quedó muy lejos del liderato de la Liga MX Femenil, en poder de su gran rival, las Amazonas de Tigres de la UANL.

¿Cómo calificó América Femenil a los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

América Femenil, rival de Rayadas en los cuartos de la Liga MX Femenil, calificó como tercer lugar en la competencia.

Las Águilas del América Femenil sumaron 38 unidades en el tercer lugar de la Liga MX Femenil.