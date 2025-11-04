Después de un torneo de quedarse sin nada, Chivas regresa a la Liguilla, o por lo menos al Play In. Así que veamos qué necesita para conseguir el boleto directo, y no sabemos si es bueno o malo, pero depende del Rebaño.

Hace un semestre, Chivas pasaba por uno de sus peores momento. No tenía técnico fijo, jugaba mal, y se envolvía en varias polémicas. Ahora las cosas son muy diferentes, aunque se tardaron.

Es decir, el inicio de Gabriel Milito en este Apertura 2025 no fue bueno, al contrario. Aunque mostraban un buen futbol, perdían y se les criticaba.

Poco a poco se fueron acomodando las cosas y su cierre de torneo ha sido muy bueno. Ganó 6 de 7 encuentros. Mismos que los llevó a estar en sexto.

¿Qué necesita Chivas para conseguir boleto directo a la Liguilla? Todo está en manos del Rebaño Sagrado

Chivas se encuentra en sexto lugar. Se debe decir que alcanzar a los de arriba ya es imposible. Aún así, tienen muchas posibilidades de clasificar de manera directa en la Liguilla.

De hecho, Chivas tiene en sus manos la clasificación directa, sea bueno o malo. Actualmente tiene 26 puntos, su siguiente competidor es Juárez con 23, pero la clave está en la diferencia de goles.

El Rebaño se enfrenta a Rayados en la Jornada 17, si gana o empata clasifica de manera directa a la Liguilla. Sin embargo, si llega a perder, las anotaciones van a contar mucho.

Después de la Jornada 16, Chivas tiene 5 goles de diferencia a favor, mientras que Juárez tiene 0. Por lo que los Bravos van a buscar golear a Querétaro, aprovechar la, hipotética, derrota del Guadalajara y pasarlos en los goles.

Las anotaciones que anote Monterrey, servirán para que Juárez se acerque en la diferencia.

Hormiga González con Chivas (Ulises Naranjo / MEXSPORT)

Así va la Liguilla y el Play In de la Liga MX a falta de una jornada

Además del pase de Chivas, las cosas están emocionantes y muy apretadas en la cima de la tabla de la Liga MX. Y es que hay 4 equipos que pueden ser líderes.

Cruz Azul es el actual primero, segundo Toluca, tercero América y cuarto Tigres. Entre ellos solo hay dos puntos de diferencia.

Así va la tabla de la Liga MX:

Cruz Azul: 35 Toluca: 34 América: 34 Tigres: 33 Monterrey: 31 Chivas: 26

Play In