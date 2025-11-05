Chivas vs Toluca se miden en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

El partido Chivas vs Toluca será el último partido en iniciar en la fase de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, el jueves 6 de noviembre.

Chivas vs Toluca: A qué hora ver al Rebaño en cuartos de final de la Liga MX Femenil

El jueves 6 de noviembre, Chivas vs Toluca juegan el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, a partir de las 21 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Akron será el escenario del partido Chivas vs Toluca, con el que cierra la fase de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Chivas vs Toluca: ¿Dónde ver al Rebaño en cuartos de final de la Liga MX Femenil?

La plataforma Tubi y Amazon Prime transmitirán el partido Chivas vs Toluca, duelo correspondiente a los cuartos de final de la Liga MX Femenil.

Partido: Chivas vs Toluca

Fase: Cuartos de final de la Liga MX Femenil

Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Tubi y Amazon Prime

¿Cómo llegó Chivas al partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil vs Toluca?

Chivas es una de las escuadras acostumbradas a pelear por el campeonato de la Liga MX Femenil, y a la Liguilla del Apertura 2025 calificó en quinto lugar.

Con 33 puntos, Chivas tendrá que cerrar la serie de cuartos de final de la Liga MX Femenil en la cancha del Toluca.

Las Chivas cerraron con seis triunfos en sus últimos ocho partidos del Apertura 2025, y en la Jornada 17 goleó a Necaxa para quedar listas para la Liguillas.

¿Cómo llegó Toluca a los cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Toluca terminó con 35 puntos en el cuarto lugar de la Liga MX Femenil, en la que ha sido una de sus mejores temporadas en la historia del torneo.

En la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, Toluca venció 4-1 a Puebla para esperar su debut en la Liguilla contra Chivas.