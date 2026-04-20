Tim Cook deja Apple; el CEO anuncia su salida tras 15 años al frente.

Mediante un comunicado de prensa, Apple confirmó que deja de ser el director ejecutivo de Apple y se convertirá en presidente ejecutivo del consejo de administración de la compañía.

En declaraciones, Tim Cook expresó su agradecimiento y cariño por haber ocupado el puesto:

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una compañía tan extraordinaria. Amo Apple con todo mi ser y estoy profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y con una gran vocación de servicio, que se han dedicado inquebrantablemente a enriquecer la vida de nuestros clientes y a crear los mejores productos y servicios del mundo.” Tim Cook

Tim Cook anuncia su salida como CEO de Apple tras 15 años al frente

Luego de 15 años, Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple, su lugar será ocupado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

El cargo de John Ternus comenzará a partir del 1 de septiembre de 2026, confirmó Apple.

John Ternus también será unirá al Consejo de Administración de Apple.

Tim Cook CEO Apple (Justin Sullivan / Getty Images)

Por unanimidad, Apple aprobó el cambio de timón en la presidencia ejecutiva.

Tim Cook continuará como CEO durante el verano, colaborará con John Ternus para realizar una transición efectiva.

En su rol como presidente ejecutivo del consejo de administración, Cook dará apoyo a diversos aspectos de Apple, “incluyendo interacción con responsables políticos de todo el mundo”.

De igual manera se reveló que con estos cambios, Arthur Levinson, presidente no ejecutivo de Apple, ahora será su director independiente principal desde el cambio de batuta a John Ternus.

El propio Arthur Levinson ha destacado el trabajo de Tim Cook al frente de Apple y la decisión de que el liderazgo sea tomado por John Ternus, quien desde su perspectiva ayudará mucho a Apple.

“El liderazgo excepcional e inédito de Tim ha transformado a Apple en la mejor compañía del mundo. Ha introducido productos y servicios revolucionarios una y otra vez, y su integridad y valores están presentes en todo lo que hace Apple. En nombre de toda la junta directiva, le agradecemos enormemente sus innumerables contribuciones a Apple y al mundo, y nos entusiasma que ahora sea presidente ejecutivo. Creemos que John (Ternus) es el mejor líder posible para suceder a Tim y, en su transición a CEO, sabemos que su pasión por Apple, su liderazgo, su profundo conocimiento técnico y su incansable dedicación a la creación de grandes productos ayudarán a Apple a alcanzar un futuro extraordinario." Arthur Levinson

Tim Cook, director ejecutivo de Apple (@tim_cook / X)

Estos son los logros de Tim Cook como CEO de Apple

Tim Cook se convirtió en CEO de Apple en el 2011. Desde entonces, el ejecutivo supervisó la introducción de diversos productos y servicios como:

Apple Watch

AirPods

Apple Vision Pro

iCloud

Apple Pay

Apple TV

Apple Music

De acuerdo con Apple, bajo el liderazgo de Apple logró que sus ingresos anuales se cuadruplicaran.

Pasando de 108 mil millones de dólares en el año fiscal 2011, a más de 416 mil millones de dólares para el 2025.

Además, durante la gestión de Tim Cook, Apple logró crecer su equipo en más de 100 mil miembros y aumentó su base instalada activa de 2 mil 500 millones de dispositivos.

Tim Cook hizo que Apple Services se convirtiera en una área prioritario y lo convirtió en un negocio valuado en más de 100 mil millones de dólares.