Tijuana vs Cruz Azul se enfrentan en un partido muy atractivo como parte de la Jornada 11 de la Liga MX; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones.

Cruz Azul se juega el invicto en uno de los dos partidos programados para jugarse en el cierre de la Jornada 11 de la Liga MX.

Tijuana vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de Liga MX

El pronóstico del partido Tijuana vs Cruz Azul, en la Jornada 11 de la Liga MX, es que La Máquina perderá el invicto con marcador de 2-3 ante los Xolos.

Tijuana vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de Liga MX

Tijuana recibirá a Cruz Azul con esta posible alienación, que marcará el retiro del portero Jesús Corona.

Jesús Corona Rafael Fernández Jackson Porozo Jesús Gómez Jesús Vega Frank Boya Iván Tona Ramiro Árciga Kevin Castañeda Adonis Preciado Mourad El Ghezouani

Cruz Azul defenderá su paso invicto con esta posible alineación en la cancha de Tijuana.

Kevin Mier Willer Ditta Jesús Orozco Gonzalo Piovi Jorge Sánchez Lorenzo Faravelli Carlos Rodríguez Rodolfo Rotondi José Paradela Lorenzo Faravelli Gabriel Fernández

Tijuana vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

El domingo 28 de septiembre, Tijuana vs Cruz Azul juegan el partido de la Jornada 11 de la Liga MX, a partir de las 21 horas, tiempo del centro de México.

Caliente TV y FOX transmitirán el partido Tijuana vs Cruz Azul, duelo correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX.

Partido: Tijuana vs Cruz Azul

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Caliente TV y FOX

¿Cómo llegan Tijuana y Cruz Azul al partido de la Jornada 11 de Liga MX?

Tijuana llega con presión al partido de la Jornada 11 contra Cruz Azul, pues ya no debe perder puntos, sobre todo jugando como local.

En la Jornada 10 de la Liga MX, Tijuana enfrentó a Santos, que ganó 1-0 a los Xolos.

Tijuana se quedó en 16 puntos en el lugar 7 de la tabla de posiciones de la Liga MX.

En la Jornada 10 de la Liga MX, Cruz Azul sufrió para sumar en su cancha contra el Querétaro.

Cruz Azul empató 2-2 con Querétaro, para alcanzar los 24 puntos en la cima general de la Liga MX.