La NFL continúa su temporada 2025-2026 y en la Semana 4 se miden Chiefs vs Ravens; en esta nota te detallamos el día, hora y canal para ver el partido.

La Semana 4 de la NFL inició con el triunfo de Seahawks, 23-20 sobre Cardinals, el jueves 25 de septiembre, pero el partido Chiefs vs Ravens se roba la atención.

Chiefs vs Ravens: Día para ver el partido de la Semana 4 de la NFL

El grueso de la Semana 4 de la NFL se jugará el domingo 28 de septiembre, y en el turno estelar, Ravens visitará el emparrillado de los Chiefs.

Trece partidos de la Semana 4 se jugarán el domingo 28 de septiembre, dejando para el Monday Night, los juegos Jets vs Dolphins y Bengals vs Broncos.

Chiefs vs Ravens: Hora para ver el partido de la Semana 4 de la NFL

A las 14:25 horas se dará la patada inicial en el partido Chiefs vs Ravens, el domingo 28 de septiembre, como parte de la Semana 4 de la NFL.

Chiefs vs Ravens: Canal para ver el partido de la Semana 4 de la NFL

Las plataformas FOX Sports y DAZN transmitirán el partido de la Semana 4, Chiefs vs Ravens.

Chiefs vs Ravens

Semana: 4

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arrowhead Stadium

Transmisión: Fox Sports y DAZN

Chiefs vs Ravens: ¿Cómo llegan los equipos a la Semana 4 de la NFL?

Después de una derrota en casa 38-30 ante Detroit el lunes por la noche, Ravens viajará a Kansas City para enfrentarse a los Chiefs, en partido de la Semana 4 de la NFL que es crucial para ambas escuadras.

Patrick Mahomes y una ofensiva que condujo a Kansas City Chiefs a siete finales de la Conferencia Americana en la NFL, navegan en la medianía con marca de 1-2.

Enfrente estará los Ravens, también con 1-2, siendo la segunda peor defensiva de toda la NFL al admitir 33 puntos por encuentro.

Entonces, el perdedor del duelo en Kansas City quedará con un humillante 1-3 en su récord, difícil de remontar en el resto de la temporada de la NFL.