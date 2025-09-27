FC Barcelona vs Real Sociedad se encuentran en la Jornada 7 de LaLiga; te compartimos cuándo y dónde el partido en el que equipo culé busca la cima.

El FC Barcelona se mantiene en la pelea por la cima de LaLiga, y una victoria sería vital en sus aspiraciones para superar al Real Madrid.

FC Barcelona vs Real Sociedad: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá la continuación de la Jornada 7 de LaLiga, con el partido FC Barcelona vs Real Sociedad.

FC Barcelona vs Sociedad chocan a partir de las 10:30 horas, tiempo del centro de México.

Partido: FC Barcelona vs Real Sociedad

Fase; Jornada 7 de LaLiga

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

de septiembre de 2025 Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Montjuic

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona al partido de la Jornada 7 de LaLiga?

El FC Barcelona venció 3-1 a Real Oviedo en la Jornada 6 de LaLiga, para mantenerse en la cerrada pelea por el título con el Real Madrid.

Con los tres puntos ganados en su cancha, el FC Barcelona llegó a 16 puntos, dos menos que el Real Madrid, líder de LaLiga.

El FC Barcelona buscará aprovechar la derrota del Real Madrid con el Atlético de Madrid para apoderarse de la cima de LaLiga, pues con una victoria superaría los 18 puntos merengues.

Así llega Real Sociedad al partido de la Jornada 7 de LaLiga vs FC Barcelona

La Real Sociedad visita al FC Barcelona sin ser favorito, pronóstico que intentará cambiar en la Jornada 7 de LaLiga.

En la Jornada 6 de LaLiga, Real Sociedad derrotó a Mallorca 1-0 y suma 5 puntos en la tabla general de la competencia.

Sumar en la cancha del FC Barcelona sería un gran logro para la Real Sociedad, que por el momento se mantiene en la parte baja del torneo.