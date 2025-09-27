Querétaro vs Tigres se encuentran en la Jornada 11 de la Liga MX; te damos la hora y canal para ver el partido de los felinos, el domingo 28 de septiembre.

Tigres sigue en busca de la cima de la Liga MX en la Jornada 11 de la Liga MX, pero visita a un Querétaro en ascenso dentro de la competencia.

Querétaro vs Tigres: Hora para ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

A las 17 horas, tiempo del centro de México, Querétaro vs Tigres chocan en la Jornada 11 de la Liga MX, con el Estadio La Corregidora como escenario del partido.

Querétaro vs Tigres es uno de los dos partidos con los que cierra la Jornada 11 de la Liga MX.

Querétaro vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

Las plataformas Caliente TV y FOX transmitirán el partido Querétaro vs Tigres, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Partido: Querétaro vs Tigres

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: Caliente TV y FOX

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 11 de la Liga MX vs Querétaro?

Tigres venció 2-0 al Atlas en la Jornada 10 de la Liga MX en un partido que no representó mayor dificultad para el equipo que dirige Guido Pizarro.

Con los tres puntos ganados en la cancha del Estadio Universitario, Tigres se afianzó en el quinto lugar general con 19 puntos, con la esperanza de mejorar esa posición en la Jornada 11.

¿Cómo llega Querétaro a la Jornada 10 de la Liga MX vs Tigres?

Querétaro sorprendió a Cruz Azul en la Jornada 10 de la Liga MX, consiguiendo un resultado inesperado, previo a recibir a Tigres.

Con marcador de 2-2 terminó la visita del Querétaro a la cancha de Cruz Azul en la Jornada 10 de la Liga MX.

Con el punto sumado, Querétaro llegó a 8 puntos en el lugar 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, aún muy lejos de alguna posibilidad de calificar al Play-In.