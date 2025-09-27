La Jornada 11 de la Liga MX termina el domingo 28 de septiembre, día en el que el Querétaro recibirá a Tigres; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Tigres sigue en busca de la cima de la Liga MX en la Jornada 11 de la Liga MX, pero visita a un Querétaro en ascenso dentro de la competencia.

Querétaro vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de Liga MX

Aunque el Querétaro ha tenido un repunte en su funcionamiento, cuando reciba a Tigres en la Jornada 11 de la Liga MX no será favorito.

El pronóstico del partido es que Tigres sacará el empate 2-2 en la cancha de La Corregidora, sede del Querétaro, el domingo 28 de septiembre.

Querétaro vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de Liga MX

Querétaro saltará con esta posible alineación en busca de la victoria sobre los Tigres, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Guillermo Allison Jaime Gómez Diego Reyes Santiago Homenchenko Francisco Venegas Eduardo Armenta Ángel Zapata Jhojan Julio Rodrigo Bogarín Jonathan Perlaza Lucas Rodríguez

Tigres busca ligar triunfos en la Liga MX, y lo intentará con esta posible alineación de en la Jornada 11 ante Querétaro.

Nahuel Guzmán Javier Aquino Rómulo Zwarg Juan Purata Jesús Garza Fernando Gorriarán Juan Brunetta Diego Lainez Ángel Correa Ozziel Herrera Nicolás Ibáñez

Querétaro vs Tigres: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

A las 17 horas, tiempo del centro de México, Querétaro vs Tigres chocan en la Jornada 11 de la Liga MX, con el Estadio La Corregidora como escenario del partido.

Las plataformas Caliente TV y FOX transmitirán el partido Querétaro vs Tigres, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Partido: Querétaro vs Tigres

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: Caliente TV y FOX

¿Cómo llegan Tigres y Querétaro a la Jornada 11 de la Liga MX?

Tigres venció 2-0 al Atlas en la Jornada 10 de la Liga MX en un partido que no representó mayor dificultad para el equipo que dirige Guido Pizarro.

Con los tres puntos ganados en la cancha del Estadio Universitario, Tigres se afianzó en el quinto lugar general con 19 puntos, con la esperanza de mejorar esa posición en la Jornada 11.

Querétaro sorprendió a Cruz Azul en la Jornada 10 de la Liga MX, consiguiendo un resultado inesperado, previo a recibir a Tigres.

Con marcador de 2-2 terminó la visita del Querétaro a la cancha de Cruz Azul, y los Gallos Blancos llegaron a 8 puntos en el lugar 16 del Apertura 2025 de la Liga MX.