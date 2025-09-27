La Jornada 7 de la Eredivisie enfrenta a AZ Alkmaar de Mateo Chávez con el NEC; te decimos fecha, horario y dónde ver al equipo del futbolista mexicano.

Mateo Chávez no ha tenido mucha actividad con el AZ Alkmaar en las jornadas recientes, pero confía en jugar en la Jornada 7 contra el NEC.

Fecha para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar

El domingo 28 de septiembre se miden AZ Alkmaar de Mateo Chávez vs NEC, en la Jornada 7 de la Eredivisie

Horario para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar

A las 4:15 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido del mexicano Mateo Chávez, quien con AZ Alkmaar visita al NEC en la Jornada 7 de la Eredivisie.

¿Dónde ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar?

Disney+ y ESPN 2 transmitirá el partido NEC vs AZ Alkmaar, el domingo 28 de septiembre a las 4:15 horas, como parte de la Jornada 7 de la Eredivisie.

Partido: NEC vs AZ Alkmaar

Fase: Jornada 7 de la Eredivisie

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 4:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Goffertstadion

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

¿Cómo le fue al AZ Alkmaar de Mateo Chávez en la Jornada 6 de la Eredivisie?

En la Jornada 6 de la Eredivise, el AZ Alkmaar empató 3-3 con Feyenoord en un partido trepidante, en el que el equipo del mexicano Mateo Chávez demostró sus alcances.

Antes de encarar el partido contra el NEC, el domingo 28 de septiembre, el AZ Alkmaar jugó un partido pendiente de la Jornada 3 de la Eredivisie.

El equipo de Mateo Chávez, quien no tuvo minutos en el partido, empató 2-2 con el Zwolle.

Con ese punto, el AZ Alkmaar llegó a 12 puntos en el cuarto lugar de la Eredivisie, a cuatro puntos del líder Feyenoord.

¿Cuándo debuta el AZ Alkmaar en la Conference League?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez debutará en la Conference League visitando al AEK Larnaka de Chipre, como parte de la Jornada 1 del torneo.

Mateo Chávez podría tener más actividad en la Conference League, ya que el trajín de los partidos obligará a hacer rotación en el plantel del AZ Alkmaar.