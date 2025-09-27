En la Jornada 11 de la Liga MX, Tijuana vs Cruz Azul se enfrentan en un partido muy atractivo; te decimos a qué hora y dónde ver el juego.

Tijuana vs Cruz Azul es uno de los dos partidos programados para jugarse en el cierre de la Jornada 11 de la Liga MX.

Tijuana vs Cruz Azul: A qué hora ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

El domingo 28 de septiembre, Tijuana vs Cruz Azul juegan el partido de la Jornada 11 de la Liga MX, a partir de las 21 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Caliente será el escenario del partido Tijuana vs Cruz Azul, una visita complicada para La Máquina en el cierre de la Jornada 11 de la Liga MX.

Tijuana vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX?

Caliente TV y FOX transmitirán el partido Tijuana vs Cruz Azul, duelo correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX.

Partido: Tijuana vs Cruz Azul

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Caliente TV y FOX

¿Cómo llega Tijuana al partido de la Jornada 11 de Liga MX?

Tijuana llega con presión al partido de la Jornada 11 contra Cruz Azul, pues ya no debe perder puntos, sobre todo jugando como local.

En la Jornada 10 de la Liga MX, Tijuana enfrentó a Santos, que salió bien librado del partido celebrado en su cancha.

Victoria con marcador de 1-0 fue la que consiguió Santos sobre Tijuana en la Jornada 10.

Con el descalabro ante Santos, Tijuana se quedó en 16 puntos en el lugar 7 de la tabla de posiciones de la Liga MX.

¿Cómo llega Cruz Azul a la Jornada 11 de la Liga MX?

Cruz Azul es el mejor equipo de la Liga MX, bajo la dirección del argentino Nicolás Larcamón.

Sin embargo, en la Jornada 10 de la Liga MX, Cruz Azul sufrió para sumar en su cancha con el Querétaro.

Cruz Azul empató 2-2 con Querétaro, para alcanzar los 24 puntos en la cima general de la Liga MX.