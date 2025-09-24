El Real Madrid vs FC Barcelona correspondiente al Clásico de España es sin duda uno de los partidos más esperados de la presente temporada, por la actualidad que atraviesan ambos equipos y también por la expectativa en torno a las goleadas del año pasado.

El Real Madrid vs FC Barcelona ha generado altas expectativas en LaLiga ya que con el contexto actual de los equipos, cualquiera puede llevarse los tres puntos que le ayuden a mover la tabla general.

El encuentro se jugará en el mítico Estadio Santiago Bernabéu y apenas este miércoles 24 de septiembre se revelaron los detalles sobre la fecha y el horario del juego que se disputará el próximo mes.

Real Madrid vs FC Barcelona: Revelan fecha y hora para el Clásico de España

A poco menos de un mes de que se juegue el Real Madrid vs FC Barcelona el primer Clásico de España de la temporada 2025-26, LaLiga confirmó la fecha y horario en el que se disputará el encuentro.

Será el domingo 26 de octubre a las 9:15am, tiempo del Centro de México, en la cancha del Santiago Bernabéu cuando se dispute el primer Clásico de España de la presente temporada correspondiente a la jornada 10.

Partido: Real Madrid vs FC Barcelona

Sede: Santiago Bernebéu

Fecha: Domingo 26 de octubre

Horario: 9:15am, tiempo del Centro de México

Dónde ver: SkySports

Hay que recordar que aunque la temporada en España ya haya iniciado, los detalles de este tipo de partidos se definen hasta después debido a temas comerciales y de horario que se deben analizar, al ser de los más vistos en el mundo.

¿Cómo marchan el Real Madrid y el FC Barcelona en LaLiga?

Ya hay fecha y horario para el clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, son los equipos que siempre pelean de lleno por el título en LaLiga por lo que este encuentro es de suma importancia en la carrera por el campeonato.

Hasta este miércoles que fueron confirmados la fecha y horario para este partido, los merengues lideran LaLiga con 18 puntos, manteniendo el paso perfecto en lo que va de la temporada pero este sábado 27 de septiembre tienen un compromiso importante ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, el Barcelona es segundo de la tabla y se mantiene cinco puntos por debajo que el conjunto dirigido por Xabi Alonso, pero con un partido pendiente por lo que para las fechas del clásico podrían llegar muy parejos.