Hoy domingo se juega el Tijuana vs Cruz Azul, en lo que será el último partido de la Jornada 11 de la Liga MX, pero el partido será más que especial por la despedida de Jesús Corona; aquí puedes ver las acciones del partido en vivo.
El Tijuana vs Cruz Azul no solo llama la atención por el buen partido que se pueda ver en el campo de juego, sino por el emotivo momento que se vivirá en el Estadio Caliente.
Y es que Jesús Corona, hoy portero de Tijuana, hoy dirá adiós a las canchas tras una soberbia carrera y lo hará ante Cruz Azul, el club al que defendió por tantos años.
Tijuana vs Cruz Azul en vivo: La Máquina se queda con uno menos
Jorge Rodarte fue expulsado por planchar a un atacante de Xolos luego de pasar el balón; Cruz Azul inicia el partido en inferioridad numérica.
Tijuana vs Cruz Azul en vivo: Inicia el partido
Comienza el partido entre Xolos y Cruz Azul en el Estadio Caliente para cerrar la Jornada 11.
Tijuana vs Cruz Azul en vivo: Comienza el homenaje a Jesús Corona
Todos los jugadores de Cruz Azul y Xolos saltaron al campo con una playera de portero como homenaje a Jesús Corona, quien fue el último jugador en salir a la cancha y fue ovacionado por el público.
Tijuana vs Cruz Azul en vivo: Chuy Corona se encuentra con Yosgart Gutiérrez
José de Jesús Corona saludó a Yosgart Gutiérrez, con quien compartió vestidor durante su etapa en Cruz Azul, previo a su último partido como futbolista profesional.
Tijuana vs Cruz Azul en vivo: Jesús Corona hace su último calentamiento
Los jugadores ya salieron al campo de juego para hacer sus ejercicios de calentamiento y por obvias razones llama la atención que es el último en la carrera de Jesús Corona.
Tijuana vs Cruz Azul en vivo: Jesús Corona arranca como titular
Ya se dieron a conocer las alineaciones del partido Tijuana vs Cruz Azul, donde destaca que Jesús Corona arrancará el partido como titular.
Alineación Tijuana:
- Jesús Corona
- Rafael Fernández
- Jackson Porozo
- Jesús Vega
- Jesús Gómez
- Iván Tona
- Kevin Castañeda
- Domingo Blanco
- Frank Boya
- Shamar Nicholson
- Adonis Preciado
Alineación Cruz Azul:
- Kevin Mier
- Jorge Sánchez
- Willer Ditta
- Gonzalo Piovi
- Jorge Rodarte
- Erik Lira
- Ignacio Rivero
- Jeremy Márquez
- José Paradela
- Rodolfo Rotondi
- Gabriel Fernández