Hoy domingo se juega el Tijuana vs Cruz Azul, en lo que será el último partido de la Jornada 11 de la Liga MX, pero el partido será más que especial por la despedida de Jesús Corona; aquí puedes ver las acciones del partido en vivo.

El Tijuana vs Cruz Azul no solo llama la atención por el buen partido que se pueda ver en el campo de juego, sino por el emotivo momento que se vivirá en el Estadio Caliente.

Y es que Jesús Corona, hoy portero de Tijuana, hoy dirá adiós a las canchas tras una soberbia carrera y lo hará ante Cruz Azul, el club al que defendió por tantos años.

Tijuana vs Cruz Azul en vivo: La Máquina se queda con uno menos

Jorge Rodarte fue expulsado por planchar a un atacante de Xolos luego de pasar el balón; Cruz Azul inicia el partido en inferioridad numérica.

¡ROJA PARA CRUZ AZUL!



Jorge Rodarte comete esta falta sobre Adonis Preciado y la Máquina se queda con 10 juagadores al minuto 5' vs @Xolos. pic.twitter.com/1SLLkbhmCg — FOX (@somos_FOX) September 29, 2025

Tijuana vs Cruz Azul en vivo: Inicia el partido

Comienza el partido entre Xolos y Cruz Azul en el Estadio Caliente para cerrar la Jornada 11.

Tijuana vs Cruz Azul en vivo: Comienza el homenaje a Jesús Corona

Todos los jugadores de Cruz Azul y Xolos saltaron al campo con una playera de portero como homenaje a Jesús Corona, quien fue el último jugador en salir a la cancha y fue ovacionado por el público.

EMOCIÓN TOTAL👏



¡Así entra 🧤José de Jesús Corona a su despedida del futbol con @xolos! pic.twitter.com/H9OWDVLfRT — FOX (@somos_FOX) September 29, 2025

Tijuana vs Cruz Azul en vivo: Chuy Corona se encuentra con Yosgart Gutiérrez

José de Jesús Corona saludó a Yosgart Gutiérrez, con quien compartió vestidor durante su etapa en Cruz Azul, previo a su último partido como futbolista profesional.

Tijuana vs Cruz Azul en vivo: Jesús Corona hace su último calentamiento

Los jugadores ya salieron al campo de juego para hacer sus ejercicios de calentamiento y por obvias razones llama la atención que es el último en la carrera de Jesús Corona.

El calentamiento de Don José de Jesús Corona previo a su partido de despedida 😔



Xolos vs #CruzAzul pic.twitter.com/GMeKT3xTuc — Puro Cruz Azul (@pur0cruzazul) September 29, 2025

Tijuana vs Cruz Azul en vivo: Jesús Corona arranca como titular

Ya se dieron a conocer las alineaciones del partido Tijuana vs Cruz Azul, donde destaca que Jesús Corona arrancará el partido como titular.

Alineación Tijuana:

Jesús Corona

Rafael Fernández

Jackson Porozo

Jesús Vega

Jesús Gómez

Iván Tona

Kevin Castañeda

Domingo Blanco

Frank Boya

Shamar Nicholson

Adonis Preciado

Alineación Cruz Azul:

Kevin Mier

Jorge Sánchez

Willer Ditta

Gonzalo Piovi

Jorge Rodarte

Erik Lira

Ignacio Rivero

Jeremy Márquez

José Paradela

Rodolfo Rotondi

Gabriel Fernández