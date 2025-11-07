Con el partido Tigres vs San Luis inicia la actividad sabatina de la Jornada 17 de la Liga MX; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Tigres aspira a la cima de la Liga MX si vence en la Jornada 17 de la Liga MX a San Luis, equipo que acaricia la posibilidad de entrar al Play-In del Apertura 2025.

Tigres vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Tigres es favorito para ganar y eliminar a San Luis en la Jornada 17 de la Liga MX, y el pronóstico es que ganará con marcador de 3-1 en el Estadio Universitario.

Tigres vs San Luis: Posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX

Tigres recibirá a San Luis en la Jornada 17 de la Liga MX, con esta posible alineación.

Portero

Nahuel Guzmán

Defensas

Javier Aquino

Joaquim

Jesús Garz

Marco Farfán

Medios

Rômulo Zwarg

Diego Lainez

Fernando Gorriarán

Juan Brunetta

Ozziel Herrera

Delantero

Ángel Correa

El Atlético de San Luis pondrá esta posible alineación en la cancha de Tigres, en busca del triunfo que lo acerque al Play-In de la Liga MX.

Portero

Andrés Sánchez

Defensas

Robson Bambu

Juanpe

Julio César Domínguez

Juan Sanabria

Medios

Román Torres

Benjamí Galdames

Miguel García

Sébastien Salles-Lamonge

Sebastián Pérez Bouquet

Delantero

Joao Pedro

Tigres vs San Luis: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Tigres vs San Luis se enfrentan el sábado 8 de noviembre en partido de la Jornada 17 de la Liga MX, programado para iniciar a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Tigres vs San Luis: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Las plataformas FOX One y Caliente TV, así como el Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs San Luis, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Partido: Tigres vs San Luis

Fase: Jornada 17 de Liga MX

Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7, FOX One y Caliente TV

¿Cómo llegan Tigres y San Luis a la Jornada 17 de la Liga MX?

Tigres llega a la Jornada 17 de la Liga MX vs San Luis con la mira puesta en la cima del Apertura 2025.

En la Jornada 16 de la Liga MX, Tigres empató con Rayados para alcanzar los 33 puntos en el cuarto lugar de la competencia.

San Luis es el lugar 12 de la tabla general en la Liga MX, y derrotar a Tigres es vital para pelear por el último puesto en el Play-In del Apertura 2025.