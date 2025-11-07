Con el partido Tigres vs San Luis inicia la actividad sabatina de la Jornada 17 de la Liga MX; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
Tigres aspira a la cima de la Liga MX si vence en la Jornada 17 de la Liga MX a San Luis, equipo que acaricia la posibilidad de entrar al Play-In del Apertura 2025.
Tigres vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX
Tigres es favorito para ganar y eliminar a San Luis en la Jornada 17 de la Liga MX, y el pronóstico es que ganará con marcador de 3-1 en el Estadio Universitario.
Tigres vs San Luis: Posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Tigres recibirá a San Luis en la Jornada 17 de la Liga MX, con esta posible alineación.
Portero
- Nahuel Guzmán
Defensas
- Javier Aquino
- Joaquim
- Jesús Garz
- Marco Farfán
Medios
- Rômulo Zwarg
- Diego Lainez
- Fernando Gorriarán
- Juan Brunetta
- Ozziel Herrera
Delantero
- Ángel Correa
El Atlético de San Luis pondrá esta posible alineación en la cancha de Tigres, en busca del triunfo que lo acerque al Play-In de la Liga MX.
Portero
- Andrés Sánchez
Defensas
- Robson Bambu
- Juanpe
- Julio César Domínguez
- Juan Sanabria
Medios
- Román Torres
- Benjamí Galdames
- Miguel García
- Sébastien Salles-Lamonge
- Sebastián Pérez Bouquet
Delantero
- Joao Pedro
Tigres vs San Luis: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
Tigres vs San Luis se enfrentan el sábado 8 de noviembre en partido de la Jornada 17 de la Liga MX, programado para iniciar a las 17 horas, tiempo del centro de México.
Tigres vs San Luis: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX
Las plataformas FOX One y Caliente TV, así como el Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs San Luis, en la Jornada 17 de la Liga MX.
- Partido: Tigres vs San Luis
- Fase: Jornada 17 de Liga MX
- Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 7, FOX One y Caliente TV
¿Cómo llegan Tigres y San Luis a la Jornada 17 de la Liga MX?
Tigres llega a la Jornada 17 de la Liga MX vs San Luis con la mira puesta en la cima del Apertura 2025.
En la Jornada 16 de la Liga MX, Tigres empató con Rayados para alcanzar los 33 puntos en el cuarto lugar de la competencia.
San Luis es el lugar 12 de la tabla general en la Liga MX, y derrotar a Tigres es vital para pelear por el último puesto en el Play-In del Apertura 2025.