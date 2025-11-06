Cruz Azul vs Pumas chocan en la Jornada 17 de la Liga MX, y te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se jugará el sábado 8 de noviembre.

Son distintos los objetivos de Cruz Azul y Pumas en la Jornada 17 de la Liga MX, y eso hace que el partido se espere muy cerrado.

Cruz Azul vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX

El pronóstico del partido Cruz Azul vs Pumas en la Jornada 17 de la Liga MX, es empate a un gol, que dejará a la deriva a los felinos en busca de su pase al Play-In.

Cruz Azul vs Pumas: Posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX

Cruz Azul saltará con esta posible alineación a la Jornada 17 de Liga MX contra Pumas.

Kevin Mier Omar Campos Willer Ditta Jesús Orozco Chiquete Erik Lira Mateusz Bogusz Jeremy Márquez Charly Rodríguez José Paradela Amaury Morales Gabriel Fernández

Pumas se jugará todo ante Cruz Azul con esta posible alineación, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Keylor Navas Pablo Bennevendo Natan Silva Rubén Duarte Álvaro Angulo José Caicedo Rodrigo López Alan Medina Adalberto Carrasquilla Jorge Ruvalcaba José Juan Macías

Cruz Azul vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

A las 21:05 horas, tiempo del centro de México, Cruz Azul vs Pumas chocan en la Jornada 17 de la Liga MX, con el Estadio Cuauhtémoc como sede.

Las plataformas ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Cruz Azul vs Pumas, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Partido: Cruz Azul vs Pumas

Fase: Jornada 17 de la Liga MX

Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegan Cruz Azul y Pumas a la Jornada 17 de la Liga MX?

Cruz Azul venció 3-0 a Puebla en la Jornada 16 de la Liga MX, y se apoderó del liderato del Aperura 2025 de la Liga MX, con 35 puntos.

Pumas venció 4-1 a los Xolos de Tijuana en la Jornada 16 de la Liga MX, y suma 18 puntos en el décimo lugar de la tabla de posiciones.

Si Pumas suma los tres puntos ante La Máquina, no dependerá de otros resultados para avanzar al Play-In.