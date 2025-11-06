Cruz Azul vs Pumas chocan en la Jornada 17 de la Liga MX, y te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se jugará el sábado 8 de noviembre.
Son distintos los objetivos de Cruz Azul y Pumas en la Jornada 17 de la Liga MX, y eso hace que el partido se espere muy cerrado.
Cruz Azul vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX
El pronóstico del partido Cruz Azul vs Pumas en la Jornada 17 de la Liga MX, es empate a un gol, que dejará a la deriva a los felinos en busca de su pase al Play-In.
Cruz Azul vs Pumas: Posibles alineaciones de la Jornada 17 de Liga MX
Cruz Azul saltará con esta posible alineación a la Jornada 17 de Liga MX contra Pumas.
- Kevin Mier
- Omar Campos
- Willer Ditta
- Jesús Orozco Chiquete
- Erik Lira
- Mateusz Bogusz
- Jeremy Márquez
- Charly Rodríguez
- José Paradela
- Amaury Morales
- Gabriel Fernández
Pumas se jugará todo ante Cruz Azul con esta posible alineación, en la Jornada 17 de la Liga MX.
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Natan Silva
- Rubén Duarte
- Álvaro Angulo
- José Caicedo
- Rodrigo López
- Alan Medina
- Adalberto Carrasquilla
- Jorge Ruvalcaba
- José Juan Macías
Cruz Azul vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX
A las 21:05 horas, tiempo del centro de México, Cruz Azul vs Pumas chocan en la Jornada 17 de la Liga MX, con el Estadio Cuauhtémoc como sede.
Las plataformas ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Cruz Azul vs Pumas, en la Jornada 17 de la Liga MX.
- Partido: Cruz Azul vs Pumas
- Fase: Jornada 17 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025
- Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ViX Premium y TUDN
¿Cómo llegan Cruz Azul y Pumas a la Jornada 17 de la Liga MX?
Cruz Azul venció 3-0 a Puebla en la Jornada 16 de la Liga MX, y se apoderó del liderato del Aperura 2025 de la Liga MX, con 35 puntos.
Pumas venció 4-1 a los Xolos de Tijuana en la Jornada 16 de la Liga MX, y suma 18 puntos en el décimo lugar de la tabla de posiciones.
Si Pumas suma los tres puntos ante La Máquina, no dependerá de otros resultados para avanzar al Play-In.