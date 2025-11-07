Chivas vs Rayados disputan tres puntos importantes en la Jornada 17 de la Liga MX; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Entrar lo mejor posicionados a la Liguilla es el objetivo en el partido Chivas vs Rayados, como parte de la Jornada 17 de la Liga MX.

Chivas vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Chivas es favorito para ganar los tres puntos en su cancha sobre Rayados, y el pronóstico es que el marcador terminará 2-1 a favor del Rebaño, para amarrar el pase directo a la Liguilla.

Chivas vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 17 de Liga MX

Chivas saltará con esta posible alineación ante Rayados en la Jornada 17 de la Liga MX.

José Rangel Miguel Gómez Gilberto Sepúlveda José Castillo Richard Ledezma Omar Govea Bryan González Roberto Alvarado Efraín Álvarez santiago Sandoval Armando González

Rayados peleará por los tres puntos en la Jornada 17 de la Liga MX con esta posible alineación ante Chivas.

Santiago Mele Ricardo Chávez Carlos Salcedo Sergio Ramos Gerardo Arteaga Fidel Ambriz Oliver Torres Sergio Canales Lucas Ocampos Jesús Corona Germán Berterame

Chivas vs Rayados: Día y hora para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Chivas vs Rayados se enfrentan el sábado 8 de noviembre en la Jornada 17 de la Liga MX.

El partido Chivas vs Rayados está programado para iniciar a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Jornada 17 de la Liga MX.

Chivas vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Rayados, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Partido: Chivas vs Rayados

Fase: Jornada 17 de la Liga MX

Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y Rayados al partido de la Jornada 17 de la Liga MX?

Chivas venció 1-0 a Pachuca en la Jornada 16 de la Liga MX, así que recibirá a Rayados como sexto lugar con 26 puntos.

Chivas tiene tres puntos más que el FC Juárez, por lo que el Rebaño no ha amarrado su pase directo a la Liguilla.

Rayados busca calificar a la Liguilla del Apertura 2025 entre los primeros cuatro lugares del torneo, por lo que necesita vencer a Chivas en la Jornada 17.

Con 31 puntos, Rayados ocupa el quinto lugar de la Liga MX, pero ya no podrá terminar como líder del torneo.