Tigres vs San Luis arrancan la actividad sabatina de la Jornada 17 en la Liga MX; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido.

Tigres aún busca la cima de la Liga MX en la Jornada 17 de la Liga MX, al tiempo que San Luis acaricia la posibilidad de entrar al Play-In del Apertura 2025.

Tigres vs San Luis: Fecha para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Tigres vs San Luis se enfrentan el sábado 8 de noviembre en partido de la Jornada 17 de la Liga MX.

Tigres vs San Luis: Horario para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Tigres vs San Luis será el primero de cinco partidos de la Jornada 17 de la Liga MX, que se jugarán el sábado 8 de noviembre, y está programado para iniciar a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Tigres vs San Luis: Canal para ver el partido de la Jornada 17 de Liga MX

Las plataformas FOX One y Caliente TV, así como el Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs San Luis, en la Jornada 17 de la Liga MX.

Partido: Tigres vs San Luis

Fase: Jornada 17 de Liga MX

Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7, FOX One y Caliente TV

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 17 de la Liga MX vs San Luis?

Tigres llega a la Jornada 17 de la Liga MX vs San Luis con la mira puesta en tres puntos que lo acerquen a la cima del Apertura 2025.

En la Jornada 16 de la Liga MX, Tigres empató con Rayados en el Clásico Regio, para alcanzar los 33 puntos en el cuarto lugar de la competencia.

¿Cómo llega San Luis a la Jornada 17 de la Liga MX vs Tigres?

San Luis es el lugar 12 de la tabla general en la Liga MX, y derrotar a Tigres es vital para pelear por el último puesto en el Play-In del Apertura 2025.

En la Jornada 16 de la Liga MX, San Luis perdió 1-2 en su cancha con el FC Juárez.