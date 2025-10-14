En la Jornada 13 de la Liga MX, Tigres vs Necaxa se enfrentan en el Estadio Universitario el viernes 17 de octubre; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

Tigres vs Necaxa será uno de los tres partidos programados en el arranque de la Jornada 13 de la Liga MX.

Tigres vs Necaxa: Día para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El viernes 17 de octubre, Tigres vs Necaxa juegan el partido de la Jornada 13 de Liga MX, y el Volcán será el escenario de la visita del equipo de Fernando Gago, que aún pelea por calificar al Play-In.

Tigres vs Necaxa: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

A partir de las 21 horas, tiempo del centro de México, Tigres vs Necaxa chocarán en el inicio de la Jornada 13 de la Liga MX.

Tigres vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

La plataforma Caliente TV y el Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs Necaxa, duelo con el que cierra la actividad de la Jornada 13 de la Liga MX, el viernes 17 de octubre.

Partido: Tigres vs Necaxa

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Fecha: Viernes 17 de octubre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Caliente TV y el Canal 7

¿Cómo llega Tigres al partido de la Jornada 13 de Liga MX vs Necaxa?

Tigres empató 1-1 con Cruz Azul en la Jornada 12 de la Liga MX, por lo que llega con obligado a vencer a Necaxa.

Tigres suma 23 puntos en el lugar 5 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.

No perder puntos en su cancha es vital para Tigres, que aún pelea por llegar a la cima de la competencia de la Liga MX.

¿Cómo llega Necaxa a la Jornada 13 de la Liga MX?

La Jornada 12 de la Liga MX enfrentó a Necaxa con Pachuca, partido que perdieron los Rayos en su cancha.

Necaxa se estancó con la derrota en 9 puntos como lugar 16 de la Liga MX, aunque todavía tiene oportunidad de entrar al Play-In.