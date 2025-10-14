En la Jornada 13 de la Liga MX, Tigres vs Necaxa se enfrentan en el Estadio Universitario el viernes 17 de octubre; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.
Tigres vs Necaxa será uno de los tres partidos programados en el arranque de la Jornada 13 de la Liga MX.
Tigres vs Necaxa: Día para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El viernes 17 de octubre, Tigres vs Necaxa juegan el partido de la Jornada 13 de Liga MX, y el Volcán será el escenario de la visita del equipo de Fernando Gago, que aún pelea por calificar al Play-In.
Tigres vs Necaxa: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
A partir de las 21 horas, tiempo del centro de México, Tigres vs Necaxa chocarán en el inicio de la Jornada 13 de la Liga MX.
Tigres vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
La plataforma Caliente TV y el Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs Necaxa, duelo con el que cierra la actividad de la Jornada 13 de la Liga MX, el viernes 17 de octubre.
- Partido: Tigres vs Necaxa
- Fase: Jornada 13 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 17 de octubre de 2025
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Caliente TV y el Canal 7
¿Cómo llega Tigres al partido de la Jornada 13 de Liga MX vs Necaxa?
Tigres empató 1-1 con Cruz Azul en la Jornada 12 de la Liga MX, por lo que llega con obligado a vencer a Necaxa.
Tigres suma 23 puntos en el lugar 5 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.
No perder puntos en su cancha es vital para Tigres, que aún pelea por llegar a la cima de la competencia de la Liga MX.
¿Cómo llega Necaxa a la Jornada 13 de la Liga MX?
La Jornada 12 de la Liga MX enfrentó a Necaxa con Pachuca, partido que perdieron los Rayos en su cancha.
Necaxa se estancó con la derrota en 9 puntos como lugar 16 de la Liga MX, aunque todavía tiene oportunidad de entrar al Play-In.