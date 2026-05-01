América vs Pumas es el cruce más atractivo de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido de ida se jugará el domingo 3 de mayo en el Estadio Banorte. El pronóstico es 1-2 a favor del equipo de la UNAM.
América vs Pumas: Pronóstico para la ida de los cuartos de final
América reciba a los Pumas en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. El marcador será un 1-2 a favor del cuadro de la UNAM.
- Pronóstico: América 1-2 Pumas
Pumas no podrá contar con Guillermo ‘Memote’ Martínez, mientras que América no contará con Israel Reyes, ambos por su llamado a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.
América vs Pumas: Posibles alineaciones para el partido de ida de los cuartos de final
América y Pumas se miden en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.
América:
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja
- Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Alan Cervantes
- Delanteros: Raphael Veiga, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez
Pumas:
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: César Garza, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Jordan Carrillo
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
América vs Pumas: Día, hora y canal para ver los cuartos de final de la Liga MX
América vs vs Pumas; ida de los cuartos de final de Liga MX. Domingo 3 de mayo; 17 horas por Canal 5, YouTube, TUDN y ViX.
- Partido: América vs Pumas
- Fase: Ida cuartos de final Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, YouTube, TUDN y ViX