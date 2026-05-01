América vs Pumas es el cruce más atractivo de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido de ida se jugará el domingo 3 de mayo en el Estadio Banorte. El pronóstico es 1-2 a favor del equipo de la UNAM.

América vs Pumas: Pronóstico para la ida de los cuartos de final

América reciba a los Pumas en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. El marcador será un 1-2 a favor del cuadro de la UNAM.

Pronóstico: América 1-2 Pumas

Pumas no podrá contar con Guillermo ‘Memote’ Martínez, mientras que América no contará con Israel Reyes, ambos por su llamado a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Pumas vs América: Fecha y cómo comprar boletos en preventa especial (mexsport / Osvaldo Aguilar)

América vs Pumas: Posibles alineaciones para el partido de ida de los cuartos de final

América y Pumas se miden en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.

América:

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja

Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Alan Cervantes

Delanteros: Raphael Veiga, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez

Pumas:

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: César Garza, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Jordan Carrillo

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Pumas vence al América con gol de Robert Morales en el Clásico Capitalino. (Brandon / Brandon)

América vs Pumas: Día, hora y canal para ver los cuartos de final de la Liga MX

América vs vs Pumas; ida de los cuartos de final de Liga MX. Domingo 3 de mayo; 17 horas por Canal 5, YouTube, TUDN y ViX.