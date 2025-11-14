La Liga MX Femenil continúa su Liguilla con el partido de vuelta de las semifinales, Tigres vs Cruz Azul; te decimos la hora y canal para ver el partido.
Cruz Azul no pudo aprovechar la ventaja de local, para salir con un resultado a favor en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil vs Tigres.
El partido de vuelta de los cuartos de final, Tigres vs Cruz Azul, se jugará el domimgo 16 de noviembre en el Estadio Universitario.
Tigres vs Cruz Azul: Hora para ver la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil
A las 17 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Tigres vs Cruz Azul, en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil.
Tigres vs Cruz Azul: Canal para ver la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil
El Canal de YouTube de Tigres será la señal en la que se podrá ver el partido Tigres vs Cruz Azul, en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil.
- Partido: Tigres vs Cruz Azul
- Fase: Vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal de YouTube de Tigres
¿Cómo quedó Cruz Azul vs Tigres en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil?
Cruz Azul no pudo ganar a Tigres en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX Femenil, por lo que tendrá que jugarse el torneo en la vuelta en la cancha del equipo universitario.
Con marcador de 1-1 terminó el partido de ida de las semifinales de la Liga MX Femenil, Cruz Azul vs Tigres, en el Estadio Olímpico Universitario.
¿Qué necesitan Tigres y Cruz Azul para calificar a la Final de la Liga MX Femenil?
Tigres no ha sido brillante en la Liguilla de la Liga MX Femenil, pero su efectividad lo tiene a un paso de la final, aunque antes debe eliminar a Cruz Azul.
En el partido de vuelta de las semifinales, a Tigres le basta mantener el empate global para avanzar a la final, gracias a su mejor posición en el torneo, respecto a Cruz Azul.
Cruz Azul necesita ganar la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil, para avanzar a Final del Apertura 2025.