El partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2026 enfrenta al Sporting vs Arsenal, el martes 7 de abril a las 13 horas.
- Partido: Sporting vs Arsenal
- Fecha: Martes 7 de abril de 2026
- Fase: Partido de ida de cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Tottenham Estadio Jose Alvalade
- Transmisión: HBO Max
Sporting vs Arsenal: Día de los cuartos de final de la Champions League 2026
Sporting vs Arsenal juegan el martes 7 de abril en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.
Sporting vs Arsenal: Hora de la ida de cuartos de final de la Champions League 2026
A las 13 horas juegan Sporting vs Arsenal en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.
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- Partido: Sporting vs Arsenal
- Fecha: Martes 7 de abril de 2026
- Fase: Partido de ida de cuartos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Tottenham Estadio Jose Alvalade
- Transmisión: HBO Max
¿Cómo llegaron Sporting y Arsenal a los cuartos de final de la Champions League 2026?
El Sporting de Lisboa fue el encargado de acabar con el sueño del Bodo/Glimt en la Champions League 2026.
El equipo portugués eliminó con global de 5-3 al cuadro noruego, para avanzar a los cuartos de final ante Arsenal.
Arsenal llegó a cuartos de final de la Champions League 2026 luego de eliminar al Bayer Leverkusen con global de 3-1.