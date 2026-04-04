El partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2026 enfrenta al Sporting vs Arsenal, el martes 7 de abril a las 13 horas.

Partido: Sporting vs Arsenal

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Fase: Partido de ida de cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Tottenham Estadio Jose Alvalade

Transmisión: HBO Max

Sporting vs Arsenal: Día de los cuartos de final de la Champions League 2026

Sporting vs Arsenal juegan el martes 7 de abril en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.

Sporting vs Arsenal: Hora de la ida de cuartos de final de la Champions League 2026

A las 13 horas juegan Sporting vs Arsenal en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2026.

Partido: Sporting vs Arsenal

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Fase: Partido de ida de cuartos de final

Torneo: Champions League

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Tottenham Estadio Jose Alvalade

Transmisión: HBO Max

Arsenal visitará al Sporting en la Champions (Richard Pelham / AP)

¿Cómo llegaron Sporting y Arsenal a los cuartos de final de la Champions League 2026?

El Sporting de Lisboa fue el encargado de acabar con el sueño del Bodo/Glimt en la Champions League 2026.

El equipo portugués eliminó con global de 5-3 al cuadro noruego, para avanzar a los cuartos de final ante Arsenal.

Arsenal llegó a cuartos de final de la Champions League 2026 luego de eliminar al Bayer Leverkusen con global de 3-1.